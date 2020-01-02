上百包花生躺倉庫！農民悲嘆苦等收購沒人理　怒疑「這是騙人手段」

▲雲林「花生之亂」風波不停。（圖／記者徐斌慎攝）



記者許展溢／台北報導

農委會為解決雲林花生之亂，原規劃去年底全部收購，但還有未採收及未曬乾部分，預計1月中旬前完成。不過今（2日）下午有農民在臉書不公開社團「爆怨公社」PO文直指，農民成政治遊戲下犧牲品，自己是受災戶之一，打了多通電話，至今沒人理，100包花生仍躺在倉庫。農糧署回應，不可能不理。

這位農民在爆怨公社PO出一張「落花生保價收購登記」照片，登記日期是去年11月25日，預估收購時間是12月20日，收購量8分地。他並說花生專線未成立以前，就都打去農委會提醒說自己的花生曬乾了，後來花生專線成立至今，每2、3天就打電話去一次，每次總是留下資料，說會請廠商盡快處理，結果到現在為止，100包花生依舊靜靜躺在倉庫裡，連聯絡電話都沒有。

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農民還指，無盡的等待，都讓自己懷疑收購花生這事到底是不是騙人手段，村莊裡像他這樣還沒被收購的還好幾位，並質疑農委會保證用40元收購，換來是無盡等待與價格根本不是說的那回事。

▲▼ 日曬乾燥花生。（圖／農糧署提供）



農糧署說明，為辦理108年2期作穩定花生產地價格措施，輔導農民團體（農會及合作社場）以每台斤40元（67元/公斤）以上收購達一定品質之花生，截至12月31日農民團體已完成收購作業，累計媒合購貯3542戶，收購4千9百餘公噸花生。農糧署指出，12月20日前少數完成登記尚未收購者，是因尚未採收及未曬乾完成，或暫無意願出售與因品質問題致議價未成。對於已完成登記但未採收或未曬乾部分，預計在1月中旬前可採收乾燥完成，也將持續輔導農民團體辦理收購。

農糧署副署長蘇茂祥向《ETtoday新聞雲》強調，只要有農民聯絡、反映，就一定會逐戶拜訪，不可能發生不理會的情況，並重申若拜訪後沒收購，原因可能就是有的農民會事先挑過花生，留下不好的品質，此時就會有價格爭議。另一種可能是對方不是農民，去跟別人買了花生要來賣。