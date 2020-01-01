雲林花生之亂再爆餘波！收購大限已過　還有4.5萬台斤沒人要

▲花生農趁著天氣轉晴,趕緊掀開帆布把花生曬乾。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

看似已逐漸平息的雲林花生之亂，今天再爆餘波盪漾，縣議員黃文祥在臉書直播中指出，水林鄉尚有16名花生農共4.5萬台斤花生逾期未被收購，縣長張麗善今天到場關切，並要求中央再延長收購10日，讓農民過個好年，當場也指示農業處趕緊發文通報農委會協助解決問題。

水林鄉溪墘村16名花生農集體出面疾呼「保障農民權益 延長收購」，由於收購大限已過，倉庫與正曝曬中的花生還有45000台斤未被收購，讓花生農恐慌不已，擔憂真沒有人來收，這一季的收成恐將泡湯，黃姓花生農滿面愁容表示，為守護曬乾剛從田裡收成的花生，已睡路旁車斗內5天，將近4000台斤的花生靜靜的躺在馬路上，等待曬乾入倉，如今收購已過期限，不禁恐慌如果最後落得一場空，心血全白費該當如何過年？

另一名吳姓花生農說，12月8日就已將曬乾的黑金剛花生共56袋2800台斤入倉，等待公所派員收購，一放就將近一個月，迄今毫無下文，屢次聯繫農業課人員均告知「一定會來收購」，而今收購期限已過，心裡不免擔憂起來。

對此，行政院農委會農糧署回應，截至去年12月31日完成收購作業，累計3,542戶共收4千9百餘公噸花生，目前尚未收購者，主要都是尚未採收以及未曬乾完成，農民只要在12/31日前完成登記者，預計在1月中旬前都會持續輔導辦理收購，請農民放心。