抗議政府無能菜價崩盤　3千農漁民擠爆農委會：陳吉仲下台！

▲莊苓宗嗆陳吉仲，編列1450萬元豢養網軍，卻置農漁民權益於不顧，呼籲農民、漁民2020下架蔡英文。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

中華海域漁業權益協會今（17日）下午2點集結農漁民近3000人到農委會抗議，人潮一度從農委會擠到和平東路口，現場則出動190名警力維持秩序，農漁民抗議蔡政府不顧農漁民權益，在農委會前丟高麗菜、花生，千人怒吼「蔡英文下台」、「民進黨下台」、「陳吉仲下台」。

中華海域漁業權益協會理事長莊苓宗表示，近年來，香蕉、鳳梨均崩盤，就連高麗菜、花生價格下跌，農委會也完全沒有政策因應，今天廣大的農漁民、庶民都站出來，為了就是要讓蔡英文下台。

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▲▼農漁民怒丟花生嗆「陳吉仲下台」。（圖／記者許展溢攝）

莊苓宗說，蔡英文執政三年多來去中國化，導致兩岸冷戰，就連斷交國也在3年內斷了7個，嚴重影響到遠洋漁業的發展，沒有邦交國，漁民就無法順利捕魚，「蔡英文的外交政策是錯的！」

莊苓宗也提到目前蔡政府推動的新南向政策，他說，台灣這麼努力推動新南向，但為什麼台灣旅客去泰國越來越麻煩，還需繳交財力證明，曾幾何時台灣變成第三世界國家？他激動說，「無能的政府，我們必須讓他下架」。





▲▼農漁民今日下午從捷運中正紀念堂站集合，接著遊行路過蔡英文官邸→羅斯福路→寧波西街→泉州街→南海路抵達農委會抗議。（圖／記者崔至雲攝）

莊苓宗話鋒一轉再嗆農委會主委陳吉仲，農委會編列1450萬元豢養網軍，卻置農漁民權益於不顧，呼籲農民、漁民及廣大庶民一起走上街頭，表達我們2020下架蔡英文的決心。

▼農漁民怒丟花生嗆「陳吉仲下台」。（圖／記者許展溢、崔至雲攝）

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