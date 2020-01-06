影／林靜儀「統一叛國說」惹議　韓國瑜：反映蔡英文內心深處

記者羅婉庭／台北報導

針對蔡英文發言人、現任民進黨不分區立委的林靜儀，接受《德國之聲》專訪時「主張統一恐構成叛國行為」引起渲然大波。對此，國民黨總統候選人韓國瑜6日表示，林靜儀身為蔡英文發言人，「她的發言是否反映出蔡英文的看法？」

韓國瑜說，「我擔任總統，在台灣言論自由，我百分之百的保障」但林靜儀的發言是否反應蔡英文內心深處看法，蔡英文總統必須負責任向國人報告。

他重申，林靜儀身為民進黨國際部主任，又是蔡英文總統競辦的發言人，講出這麼激烈的言辭，意識型態這麼讓人擔心，是不是反應蔡英文總統的想法，「蔡英文總統一定要講清楚，不能用林靜儀講話可能被誤解，來呼嚨帶過去」。

全國競選總部主委朱立倫受訪時則表示，這個事件也代表另一個非常嚴重偏頗的心態，這個心態可能深植在某些人、在一個特別偏頗的立場；台灣已經走到一個民主社會，言論的自由是一定要予以尊重的。

▲韓國瑜出席凱道勝利晚會宣傳記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

朱立倫表示，林靜儀竟然會用一個特定的角度去看別人的言論，認為誰是叛徒，這種是走回過去獨裁、法西斯主義的一些思維，所以他覺得這是非常不可取的，應共同譴責林；他覺得蔡英文也不需要護短，應該非常嚴厲地予以譴責，且林靜儀是民進黨內重要公職、代表人物之一，又是對國際發聲的國際部主任、發言人，民進黨應該出來道歉。

國民黨副主席郝龍斌也表示，總統蔡英文的發言人前幾天接受德國之聲專訪時提到「主張統一恐構成叛國」，但憲法增修條文開宗明義就是中華民國「因應國家統一前之需要」，所以民進黨根本是想用違憲的手段，準備把支持統一變成叛國罪。

他直言，為什麼民進黨這麼囂張？為什麼民進黨敢這樣威權獨裁？為什麼民進黨用戒嚴心態來統治國家？就是因為民進黨立法院過半，一黨獨大。