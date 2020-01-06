「8冬建設空空招持電影爆米香」招牌高掛　宜蘭綠營檢送資料提告

▲「8冬建設空空招持電影爆米香」招牌，涉抹黑違反選罷法，宜蘭綠營檢送資料申告要檢方揪出幕後主使。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭各地目前出現署名「賄選聯盟」寫著「8冬建設空空招持電影爆米香」的布條或廣告牌，民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財，認為是有心人士意圖使人不當選的抹黑手法，已涉及違反選罷法，黃檢送「告訴狀」、「蒐證資料」，6日到宜蘭地檢署按鈴申告，期望檢方揪出幕後主使，還給宜蘭人乾淨的市容，也還給宜蘭人一片乾淨的選舉天空。

宜蘭立委選舉，去年（2019）底傳出招待飲料爆米花豪華廳看電影賄選疑雲，宜蘭地檢署曾強調一切依法約談調查搜證。

而國、民兩黨立委候選人呂國華、陳歐珀則是互批！呂針對陳可能以電影招待涉及賄選一事，要調查單位能夠及早起訴，在選前公布調查結果，以免影響選舉結果。

陳歐珀指出，事件單純是肯定宜蘭在地企業推廣公益、支持國片的理念而協助的活動，來代為邀請鄉親及學生參加觀賞電影，沒想到被有心人士操作為選舉，所偶不要為了選舉抹殺國片，請大家支持國片，拒絕抹黑！

而目前，宜蘭各地是出現署名「賄選聯盟」寫著「8冬建設空空招持電影爆米香」的布條或廣告牌，民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財，認為是有心人士意圖使人不當選的抹黑手法，已涉及違反選罷法，黃檢送「告訴狀」、「蒐證資料」，6日到宜蘭地檢署按鈴申告，期望檢方揪出幕後主使，還給宜蘭人乾淨的市容，也還給宜蘭人一片乾淨的選舉天空。

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