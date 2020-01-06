張志明台東縱谷車隊拜票　黃健庭、饒慶鈴接棒陪掃街

▲ 張志明台東縱谷車隊拜票，雙長黃健庭、饒慶鈴接棒陪同掃街。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

距離11日大選剩倒數5天，台東區域立委候選人張志明與團隊今日在縱谷地區進行車隊遊行掃街拜票活動，由縣長饒慶從鹿野地區開始來繞行，前縣長黃健庭在鹿野永安村接續掃街。張志明感謝2位縣長來陪同，更謝謝3鄉鎮的鄉鎮長以及地方人士共同參與，張說5天時間依然要一步一腳印跟台東鄉親懇託，將自己的理想與對台東的抱負告訴大家。

饒慶鈴說這次大家看見張志明越來越好，尤其在東海岸、縱谷地區，這連續兩日的車隊拜票下來，都有熱情的鄉親會特別從家裡或是店面跑出來，比出大拇指，給張志明一個讚！饒慶鈴說請大家來幫張志明，因為台東真的需要一位同黨籍立委，能夠在中央來協助地方，才能中央、地方一條心，團結一致共創美好的幸福台東。

前縣長黃健庭在鹿野永安村開始接續饒慶鈴縣長，來陪同張志明，黃健庭縣長強調他可以掛保證張志明絕對是最好的立委人選，因為在他擔任縣長的時候，張志明是他的教育處處長，表現得很好，又接續在饒慶鈴縣長上任時擔任副縣長一職，黃健庭說張志明很認真、用心、也專業，相信他絕對會把立委任期做好做滿，不會整天只想要選縣長，台東需要這樣的優秀人才。

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