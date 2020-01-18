美軍最新「核武數量」曝光　散佈在歐美24個地點

▲美軍的核武數量，至少還有3800枚。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）公布了美軍核武庫存數量數據，目前總共有3800枚核武處於服役狀態，其中1750枚部署當中，2050枚作為儲備狀態，根據需求由飛彈或是轟炸機搭載。

這份報告由「美國科學家聯合會核資訊項目主任」克里斯湯森（Hans Kristensen）與研究助理馬特•科達（Matt Korda）研究和編寫，雖然有3800枚核武處於服役狀態，但還有2000枚退役彈頭等待拆卸，所以美軍實際上持有的核武是5800枚。

在部署中的1750枚核武當中，400枚為陸基洲際彈道飛彈，900枚為潛射飛彈，300枚部署在美軍的轟炸機基地，150枚戰術核彈在歐洲基地。

▲ B-52「同溫層堡壘」轟炸機（B-52 Stratofortress）也是核武的載具之一 。（圖／取自美國愛德華空軍基地）



這些核武目前部署在美國的11個州和5個歐洲國家共24個地點，目前為止，儲存最多核武的地點是新墨西哥州阿布奎基市(Albuquerque)南部的大型郊區地下彈藥和維修儲存建築群，但是存放的大多數武器都是退役核武，正待運往德州潘特克斯(Pantex)工廠進行拆卸。

俄羅斯和美國在2010年簽署的依舊有效的新削減戰略武器條約（Strategic Arms Reduction Treaty）規定，雙方有義務縮減自己的核武庫，條約規定將核彈頭減少到1500個，洲際彈道飛彈、潛射飛彈和重型轟炸機減少到700個。

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