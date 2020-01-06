點炸雞桶送一包「紅色催淚彈」！店家曝真正原因　網讚賺到：這超好用～

▲ 買辣粉送炸雞？ （圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

這樣的辣粉量，就連無辣不歡的人都受不了吧！一名網友昨日點了一桶炸雞，沒想到打開後一大包辣椒粉就先映入眼簾，讓人不禁開始冒汗，若真的吃下去恐怕會大噴淚。原PO隨後私訊店家，好奇是不是誤放了，對方才道出真正原因，網友們也都羨慕表示「賺到了」、「煮麻辣鍋很好用」。

一名女網友5日在臉書「爆廢公社二館」發文，她表示自己第一次造訪某間炸雞店，叫了一份全家餐，裡面有3翅、3腿排和2小腿。沒想到一打開餐點，裡面竟附上超大包辣粉，讓她笑說雖然有中獎升級的感覺，但根本吃不了這麼多辣，「是辣椒粉沾炸雞的概念嗎？我應該會送醫急救！」

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原PO事後也拍照問店家是否有什麼誤會，對方先是祝她「新年快樂」，隨後才說是因為店裡辣粉太多了，不想分給別人做商業用，所以才決定只送給顧客，並非不小心放錯的。

▲ 店家回應。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

對此有網友笑說，店家此舉就像阿嬤一樣，怕孫子不夠吃總是準備超多，「整包丟進去，蓋子蓋起來然後搖一搖呀」、「原來是買辣椒粉送的炸雞」、「賺到了」、「阿嬤的辣椒粉」、「我也有拿到，原本很疑惑的」。

還有網友建議可以拿去做其他用途，例如醃泡菜或是做辣炒年糕都很好用，「過年煮麻辣鍋」、「市場買牛脂肪（很便宜），自己炸牛油，然後加入辣椒粉拌勻就是傳統的辣牛油了。我還有磨一點點花椒粉進去，煮麵煮麻辣鍋都好好用」。

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