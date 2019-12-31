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路邊買滷味！驚見「長尾肥鼠」囂張上台挑食材　他硬著頭皮買了

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▲▼ 滷味攤驚見肥鼠挑食材 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲ 滷味攤驚見肥鼠上台挑食材。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

看到這幕會嚇到腿軟吧！一名網友日前到路邊攤買滷味，怎料等待過程中竟巧遇「囂張肥鼠」入侵食材區吃東西，令人狂起雞皮疙瘩。不過原PO表示，因為老鼠出現前他的餐點就已經在做了，所以他最後還是有吃。網友們看完後則是表示「那是新產品啦」、「超大隻」。

「我都還沒等到我的滷味，你怎麼可以先吃呢？」一名網友在臉書「爆廢公社二館」中貼出一張照片，原來他日前到滷味攤買滷味，正在等待餐點時，突然看到一隻大灰鼠拖著長長的尾巴、在眾目睽睽下跳上食材區，讓他和另外一位女客超傻眼，「看來現在的老鼠很大膽。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 滷味攤驚見肥鼠挑食材 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲老鼠好囂張......。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO在留言處表示，老鼠現身之前，他的餐點已經在烹煮、錢也已經付了，所以還是硬著頭皮帶回家吃，好在吃完後身體暫時沒有出現異狀。不過他也透露，老闆發現的當時雖然有把老鼠趕走，但在他離開之前，那些被老鼠沾過的食物老闆都沒有處理，以後他應該不會再去了。

貼文一出，網友們都嚇暈表示，「我突然都不餓了」、「這個也抓起來料理一下」、「超大隻」、「哇靠！真的很誇張欸」、「牠也是浪浪，浪浪也是會餓的」、「牠其實是這家店的主廚啦」、「那是新產品啦」、「老闆，來份三杯鼠肉」、「夭壽恐怖」。

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