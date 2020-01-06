蔡英文民主vs韓國瑜親中　日媒分析：台灣總統大選「左右日本國防」

▲日本專家認為，台灣總統大選將影響日本的國防。（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）

記者林瑩真／編譯

日本資深媒體人池上彰4日在新春特別節目中分析2020年的重大事件，其中，他認為台灣將於11日舉行的總統大選相當重要，因為根據選舉結果的不同，將會影響日本的防衛（國防體制）。

池上彰在節目中分析2020年日本國內外的重大事件，節目中，池上彰詢問來賓「1月有哪一國將舉行選舉？」來賓原以為是中國，但池上彰回應，中國本來就沒有類似日本民主的選舉制度，這才公布正確答案是台灣。

為什麼台灣的選舉如此重要？池上彰表示，去年6月香港爆發反送中示威運動，香港警察開槍鎮壓的畫面進一步提升台灣的民主意識，讓台灣人關注兩岸關係，即使親中可讓經濟強大，還是有許多人擔心會像香港被剝奪民主自由。

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節目動畫顯示，民進黨總統候選人蔡英文的態度是「與中國保持距離」，國民黨候選人韓國瑜則是「與中國友好」。池上彰提到，若蔡英文沒有連任，是親中派的韓國瑜當選總統的話，中國往太平洋發展時，日本的國防就會孤立，因此，「台灣的總統選舉會左右日本的防衛」。

日前，蔡英文在造勢活動中提到，若台灣沒有主權，就不能守護民主自由，也不能對抗中國的威脅；至於韓國瑜，則是強調若不跟中國經濟融合，台灣就沒有未來。對此，日媒NHK指出，此次台灣總統大選，最大的焦點就在於跟中國保持的距離。

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