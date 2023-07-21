日本將迎「十年一遇」猛暑！連9天35°C高溫　眾院議長也中暑送醫

▲日本連續多天出現超過35度的高溫，光是7月初就有近4000人中暑送醫。（圖／達志影像／美聯社）
記者張方瑀／綜合報導
日本連續多天出現超過35度的高溫，光是7月初就有近4000人中暑送醫，就連眾議院議長細田博之都因中暑送醫。日本氣象廳指出，雖然目前高溫狀況有緩解，但26日開始又將出現另一波「十年一遇」的酷暑。
根據《共同社》報導，現年79歲的細田博之21日在東京都內的家中出現中暑症狀，他主動撥打119求助後，隨即被送往都內的醫院，目前沒有生命危險。
細田博之衆院議長、熱中症で搬送 都内の自宅から119番https://t.co/VVQpAqWNhs— 毎日新聞 (@mainichi) July 21, 2023
日本總務大臣松本剛明表示，7月3日至9日的這一周內，全國有3964人因高溫送醫，比前一周增加737人，高於往年平均，其中老年人占了半數以上。
《朝日新聞》指出，日本氣象廳的數據顯示，近幾天高溫狀況有所緩解，但從7月26日開始到8月3日，受到太平洋高壓擴張影響，除了東北靠日本海一側外，全國範圍都會被「十年一遇」的高溫所籠罩，預計會有更多地區出現35度以上的「猛暑日」，中暑的危險性極高，民眾需多加留意。
猛暑再び、26日から「10年に1度」の高温予想 熱中症などに注意https://t.co/NHHYi7pRoV— 朝日新聞デジタル (@asahicom) July 20, 2023
気象庁は、26日～8月3日に全国の広い範囲で「10年に1度程度の著しい高温」となる可能性が高まっているとする早期天候情報を発表しました。
熱中症や農作物の管理などに注意を呼びかけています。
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