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日本土浦市安藤真理子市長來訪　黃偉哲熱心介紹台南盼開啟兩市實質交流

▲日本茨城縣土浦市長安藤真理子與該市議會島岡宏明議長，一同率團前往台南市政府拜會黃偉哲市長，受到黃偉哲市長等人熱情接待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲日本茨城縣土浦市長安藤真理子與該市議會島岡宏明議長，一同率團前往台南市政府拜會黃偉哲市長，受到黃偉哲市長等人熱情接待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本茨城縣土浦市長安藤真理子21日與該市議會島岡宏明議長，一同率團前往拜會台南市長黃偉哲，土浦市於2023年4月與台南市締結友誼市，台南更是土浦市在亞洲第1個友誼市，黃偉哲對於兩市交流發展相當期待，親自率新聞及國際關係處長蘇恩恩、農業局長李建裕、觀光旅遊局代理局長林國華出席討論交流事宜。

▲日本茨城縣土浦市長安藤真理子與該市議會島岡宏明議長，一同率團前往台南市政府拜會黃偉哲市長，受到黃偉哲市長等人熱情接待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲除了向安藤市長介紹台南美食農產，準備了近年深受日本消費者肯定的台南芒果讓貴賓現場品嚐，也安排其至新化果菜市場參訪及自行車體驗。黃偉哲表示，期盼接下來從農特產開始、一步步深化雙方交流。

▲日本茨城縣土浦市長安藤真理子與該市議會島岡宏明議長，一同率團前往台南市政府拜會黃偉哲市長，受到黃偉哲市長等人熱情接待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安藤真理子市長表示，很高興在4月透過視訊締盟後，馬上就能親自造訪台南，20日抵達市區已感受到台南的魅力，對於台南既保留了古色古香的街道氛圍，又有非常現代化的建築，感到很新鮮。也非常感謝黃偉哲市長前陣子贈予的愛文芒果禮盒，土浦市的朋友們都稱讚台南芒果非常美味。安藤市長還特別指出日本311東北大地震時台灣的朋友們給予很多關懷，大讚台灣的人情味。期望透過此次造訪，與台南的朋友們做各式各樣的意見交流。

▲日本茨城縣土浦市長安藤真理子與該市議會島岡宏明議長，一同率團前往台南市政府拜會黃偉哲市長，受到黃偉哲市長等人熱情接待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安藤市長期望以締盟為契機，增加兩市市民互訪的機會，更希望未來能讓土浦市的學生們來台南校外教學。安藤市長也特別致贈黃市長逾百年歷史的「土浦煙火大會」邀請函，邀請黃偉哲市長有機會也能親自造訪土浦市。

▲日本茨城縣土浦市長安藤真理子與該市議會島岡宏明議長，一同率團前往台南市政府拜會黃偉哲市長，受到黃偉哲市長等人熱情接待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

土浦市位於日本茨城縣南部，為日本國家級自行車道「筑波霞浦林林自行車道」據點、日本第一蓮藕產地，並擁有日本三大煙火大會的「土浦煙火大會」。

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