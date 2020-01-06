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黃聖航緊護總長殉職！他憶侍從官與長官「關係形同父子」眼眶濕：您是真軍人

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▲時任空軍司令沈一鳴上將。（資料照／記者林敬旻攝）

▲時任空軍司令沈一鳴上將。（圖／記者林敬旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

空軍黑鷹直升機於2日不幸失事，其中擔任參謀總長沈一鳴的少校侍從官黃聖航，遺體被發現時，雙手是緊緊抱著總長的，最後一刻都盡忠職守，令人動容。海軍退役的「黎樵」對此也相當有感，憶起過去軍旅生涯看到長官與侍從官的互動，他表示那份情誼緊密到可用「父子之情」來形容。

黎樵3日發文表示，在過去的軍旅生涯當中，常可以見到高階將領和侍從官的關係是相當緊密的，侍從官對長官絕對都是忠心耿耿，「他們之間的感情與一般袍澤的革命情感不同，甚至可以說與父子、親情間的情感來形容，會是更貼切一些。」

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他舉例，某次向總司令進行晨報前，由於當天天氣冷，長官提前進到會場時，侍從官立刻就從樓上拿來一件夾克外套，在會議室門口的走道幫長官披上，還幫忙拉好拉鍊、調整領帶。嚴肅老高階長官和年輕侍從的溫馨互動，讓他留下深刻且感動的印象。

黎樵說，其實侍從官這份工作並不輕鬆，平時要負責打理長官的所有大小事和行政庶務。黎樵所認識的一名侍從官就表示，自己和長官的關係就像父子一樣，長官的兒女都未必比他更親，「他不能沒有我，舉凡要理髮、要看病、要派車、要開會，要去哪裡？要送禮給誰？要包紅、白帖，慰問賀卡，即使住院，還得擔任看護，幫提點滴、尿袋扶著上廁所、幫洗澡……，沒有我，長官全身都不自在，退伍了也是。」

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▲沈一鳴上將升任參謀總長不久。（圖／軍聞社）

黎樵表示，高階將領們日常要開會、視察部隊、接受校閱、演訓、看公文、外交軍事交流、危機狀況處理等，種種公事繁重，行程滿滿，除了要有極佳的體力、清晰的頭腦，當然也還要有反應快速、腦袋靈光的侍從官照應一切。

看到黃聖航到最後一刻仍然盡忠護主的消息，黎樵表示黃聖航確實是「真軍人」，是忠勇軍人的表率，「護主之心，至死不渝，激昂臣子忠勇風，一棺忠勇骨，好樣的男兒，黃聖航少校，您是真軍人，向您致最敬禮！」

▼參謀少校黃聖航。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼黑鷹失事，副總統陳建仁慰問罹難者參謀少校黃聖航家屬。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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