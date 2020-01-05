韓國瑜板橋造勢藍、綠兩邊批　承諾徹底「大改革」國民黨

▲韓國瑜新北輔選行程，板橋造勢大會。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨總統候選人韓國瑜5日回防新北，他在板橋第一運動場與立委候選人柯志恩、林國春舉行造勢，韓國瑜致詞時藍、綠都批，他先批評民進黨「假台獨真貪污」，並說國民黨必須大改革，自己若當選總統，一定用自己的影響力徹底改革國民黨。

韓國瑜表示，他如果當選中華民國的總統，他會做到以下四件事情，第一、建立一套清廉、優秀、正派、勤勞的執政團隊。第二、重啟特偵組，嚴辦嚴查貪官污吏。

第三、一定會用他的影響力，徹底改革國民黨，國民黨必須大改革，讓國民黨更貼近民意、苦民所苦、與時俱進，讓支持國民黨的民眾覺得驕傲。第四、若國民黨立院過半，他一定和立委一起擦亮中華民國招牌，讓周邊國家都感到震撼。

韓國瑜表示，民進黨通過的台獨綱領，告訴民進黨的支持者，台灣會獨立，結果卻不敢獨立，根本是假台獨真貪污，民進黨口口聲聲追求台灣的言論自由，但反滲透法都還沒通過，就有一連串的「查水表事件」，民眾網路上發言被警察約談，民進黨所號稱的民主也是假民主，實質上是真腐敗。

他指出，民進黨口口聲聲說愛主權，愛到哪裡去？每一天都講愛主權，「平常執政不用心，一到選舉愛主權」，大家發現愛主權是假的，真心、一心一意的貪污才是真的。

韓國瑜強調，特偵組是專門針對立法委員、以上部長、副部長、院長、副院長、總統、副總統，針對這些他們的貪污嚴查嚴辦，為什麼民進黨一直正就廢特偵組？當然是為他們的貪官開綠燈之路。

他強調，民主是自作自受，幾流的人民，就會選出幾流的民意代表，幾流的民意代表，就會監督出幾流的政府，有幾流的政府，就會有幾流的政治效率，幾流的政治效率就會有幾流的國家，「我們一定要選出最優質的民意代表，創造清廉、優秀、勤勞、貼近民意的政府。」

▲韓國瑜到新北為邱烽堯助選，韓粉在南勢角捷運站前聚集等候 。（圖／記者李毓康攝）