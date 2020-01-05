「卡管案」滿2年！台大自主聯盟再批政府：動用國家機器封殺

▲2年前的今天遴選委員會選出管中閔擔任台大校長。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

台大大學自主聯盟今（5日）下午舉辦「大學自主，危機重重」2週年回顧演講。主持人台大教授袁孝維表示，2年前今天選出管中閔為台大校長，但接著看到政治力黑手伸入校園，痛批政府鋪天蓋地動用國家機器封殺遴選委員會決議。

會議由袁孝維開場，她先說很多大學教授不藍不綠，是知識份子，沒政黨傾向，看的都是誰會把台灣帶向更好的未來。自己是前遴選委員會發言人，2年前的今天選出管中閔，但沒想到政治力黑手伸入校園，政府鋪天蓋地動用國家機器封殺管中閔，推翻遴委會決議，痛斥教育是何等重要的事情，後來竟可以讓台大空轉一年，質問政府怎能忍心？並提管中閔事件創金氏世界紀錄，強調管中閔是社會上的良知，到政府眼中卻是要摧毀他，還說多位人士水表已被查過，北檢也約了很多遴委去約談。

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▲袁孝維說很多遴委都被北檢約談。（圖／記者許展溢攝）



台大政治系陳淳文談大學自主該何去何從，以校長遴選案和招生出題違反性平案舉例表示，大家常說言論自由，但就是睜眼說瞎話、指鹿為馬，身為一個學術工作者就不能指鹿為馬，要有對學術尊重的態度，不能亂講。

因批評故宮政策，被控違反社會秩序維護法遭約談的台大教授蘇宏達出席日前出面痛批政府查水表，今他也出席演講說，言論自由是可以胡說八道，但學術自由是有憑有據，研究是針對還沒發生的事，有所本的提出立論，如果繼續這樣做可能會發生什麼事，這也是他被查水表原因。蘇宏達強調，學術自由是有憑有據，按照學術專業做出判斷，但今天若跟政府聲明對不上，就會被冠上是造謠，這樣就不會有學術跟言論自由。

▲▼陳淳文（上）、蘇宏達（下）針對學術、言論自由各自說明看法。（圖／記者許展溢攝）



台大大學自主聯盟宣示，政治的事，總是由政治解決，107年執政黨地方選舉大敗後，卡管僵局產生戲劇性變化，以台大教授身份借調教育部的葉傻榮部長在辭職前發出聘任公文，使台大有了校長。然而「勉予聘任」只是偶發事件，執政黨以政治黑手介入校園，並企圖掌握台灣高教龍頭的野心絲毫未變，以最近曝光的107年12月31日蔡總統官邸會議記錄已說明一切。

自主聯盟提，將過去2年來執政黨的卡管過程詳加記錄，連載於1月1至5日的自主聯盟網站上，用意是唤起大家記憶，前事不忘，後事之師，執政黨掌管的教育部108年8月1日修訂國立大學校長避選委員會組織及運作辦法，增訂管中閔條款，進一步限縮大學自主，這只是它在敗選後勉力施為的小動作而已。至於監察院與公懲會以莫虛有的罪名羞辱台大校長，更赤裸裸的告訴世人，大學自主的未來道路何其艱險。