不滿台大挺蘇宏達　台大學生會槓上校方：「言論自由不應無限上綱！」

▲1月2日台大校方以臉書力挺蘇的言論自由，台大學生會下午亦發表聲明，表示無法認同校方立場。（圖／翻攝自臺大學生會 NTUSA，以下同）

生活中心／綜合報導

是「造謠」還是「言論自由」？台大政治系教授蘇宏達在臉書批評故宮，遭警方依社維法傳喚，他痛批遭到政府「查水表」，1月2日台大校方以臉書力挺蘇的言論自由，不僅引發網友激烈爭辯，台大學生會下午亦發表聲明，表示無法認同校方立場，「言論自由不應無限上綱、恣意解釋」，「有些人的言論自由，比其他人更自由？」

針對法務單位是否對特定人士「查水表」一事，調查局出面澄清表示，本案為民眾於臉書社團轉貼「消滅故宮」之不實影片，故宮曾嚴正駁斥相關內容非屬事實，經該局溯源蘇宏達教授於臉書製播該則影片，認定屬社維法案件，故依法函送北市府警察局依權責處理，「只查不法，不查水表」，對於假訊息案件一切依法偵辦，不分藍綠，黑韓也照抓。

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台大校方1月2日發文表達對政府侵害言論自由的嚴重關切，引發學生會強烈不滿。台大學生會於臉書專頁表示，蘇教授對時任故宮院長陳其南教授的評論多有曲解，非但不是理性討論，影片傳播後容易造成大眾誤解，難屬言論自由保障範疇，「建議台大校方，在公開發言前，應積極尋求專業的法律建議，而非憑空作文。」

學生會進一步質疑，陳其南教授亦為台大人類學系教授，其專業及聲譽遭到扭曲攻擊，卻不見校方「高度關切」，明顯有雙重標準。過往台大師生爭取言論自由、學術自由，慘遭退學或失去教職，台大校方不曾以同樣「公開發佈聲明」的積極態度來進行批判，令人困惑是否「有些人的言論自由，比其他人更自由」？並呼籲校方徹底檢討原發文內容並公開道歉。

此事件引起正反不同意見爭辯，但部分網友及台大學生顯然不買單校方說法、支持學生會。網友留言認為：「造謠就是造謠」、「難道造謠是言論自由的一環？」、「台大不該幫造謠者背書」，更有台大學生表示「身為台大生真悲哀」。而對於學生會譴責校方的發文，不少人留言力挺，「支持學生會」、「對台大同學充滿信心，還好有你們！」

