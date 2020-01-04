台大挺蘇宏達惹議　學生會要求撤臉書PO文…「79票反對」校方不撤

▲台大校長管中閔 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台大教授蘇宏達一年前在臉書上評論時政而遭警調約談，台大校方為此發聲明力挺，但隨即台大學生會認為此事件為政治敏感議題，不應在官方臉書上評論，學生會更在今（4日）校務會議上提出臨時動議，認為校方因建立官方臉書發文標準流程，並送校務會議通過才可發文，但經表決後，以贊成81人、反對40人決議將此動議擱置。

學生會指出，台大官方臉書日前針對政治敏感議題進行表態，造成爭議與師生看法分歧。學生會認為，該粉專代表全校，建議應由秘書室建立公開專業發文流程以供檢視，並送校務會議通過，同時對公共事務的評論，應經較嚴謹的發文流程。對此，台大主秘孫效智表示，針對台大臉書發文，會先由媒體公關中心針對新聞的急迫性及重要性，在群組中先討論，再由校長、副校長等一級行政團隊決策，基本上，校方不會對於公共事務進行評論，1月2日的該篇發文，只是強調校方重視言論自由。

請繼續往下閱讀...

▲台大今日舉辦校務會議。（圖／記者崔至雲攝）

台大校長管中閔也說，台大都支持言論自由，只要台大任何一名師生發生類似的事情，而被檢調約談，學校一樣都會表達關切。台大生命科學系施秀惠則表示，看不懂這次臨時動議到底在談什麼，為什麼針對臉書、為什麼針對此事，「臨時動議是不成熟的、不知道訴求到底是什麼？」施秀惠要求擱置動議，場面一度尷尬。

▲台大政治系教授蘇宏達。（圖／記者許展溢攝）

研學會會長王昱鈞則諷刺表示，「沒想到還有人沒看到一月二日的聲明」，更認為，台大這次願意站出來挺言論自由，但是以前這麼多的發言，台大也沒有力挺過，建議校方針對臉書發文都經過謹慎的發文程序。最終該議題擱置案共獲81位校務會議代表贊成、40位反對，通過擱置。

但在決議後，台大學生會又再度要求重複表決，也要求校方須撤下1月2日臉書聲援貼文，師生雙方僵持不下，場面極為尷尬。隨後學生會依舊決定提案撤回1月2日台大官方臉書粉絲專頁之貼文，並附上聲明：「本校經校務會議決議，撤回2020年1月2日於官方臉書之聲明。」投票結果，校務會議代表30票贊成、79票反對，因此校方不會撤下臉書貼文。