試辦市場樂活徒步區減少廢氣沾黏食物　中市府：9成人支持

▲盧秀燕表示，改善空污雖有成效，但還有努力空間。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府改善空汙多管齊下，除了加強路邊機車攔檢率、成立髒車糾察隊之外，還在傳統市場試辦徒步區，不讓民眾騎機車進入，機車廢氣就不會附著在食物上，既減少空污又有助市民健康，獲得9成2高支持率，市長盧秀燕31日表示，今年空污情況已改善2至4成，幾乎不再出現紫爆，市府將持續努力提升空品。

市政會議移師至沙鹿區公所舉行，由環保局長吳志超以「機車定檢率提升至85%暨樂活徒步區試辦運行」為題進行專案報告，吳志超指出，台中每年應定檢機車約122萬輛，統計至11月底，機車定檢率為80%，排名六都第2，預計2022年提升至85%。

台中已淘汰2萬多輛二行程機車，淘汰率六都第1，也讓PM2.5(細懸浮微粒)減量8公噸、NOx(氮氧化物)減量3.1公噸、NMHC(非甲烷碳氫化合物)減量138.5公噸，此外，環保局投入2.14億元加速高汙染車輛汰除、提升定檢率等，並在空汙季增加路邊攔檢頻率、成立髒車糾察隊等，確保機車排放廢氣符合標準。

環保局9月在華美市集試辦全市第一處樂活徒步區，勸導民眾不要騎車，而是徒步進入購物，既解決人車爭道問題、減少機車廢氣，又可避免廢氣殘留在食物上，一舉多得，試辦期間獲得92%民眾支持，而且PM2.5平均改善率達20%以上，未來會推廣至其他合適市場或商圈。

盧秀燕表示，空汙整治是市政團隊最重要的政策之一，不只要求中火改善，也推動24項重大政策改善空汙，例如增加電動車、要求燃煤工業鍋爐3年內汰換完畢等，在市府努力下，空污已改善2至4成，今年幾乎沒有紫爆情形，但市府還有進步空間，未來會持續努力，維護國人健康。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來