美軍第82空降師增兵科威特！　計畫集結3500人部隊「嚴防海外威脅」

▲美軍陸軍第82空降師增兵科威特，預計集結3500人快速反應部隊。（圖／路透，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

為了因應擊殺伊朗軍事指揮官蘇萊曼尼後的緊張局勢，美軍持續向中東地區增兵。美國陸軍第82空降師的數百名美軍4日時，自北卡羅萊納州的「布雷格堡」（Fort Bragg）前往科威特就位，並將在數天內快速集結出一支3500人的快速反應部隊。

據《美聯社》報導，週六早晨，布拉格堡的載貨場上擠滿戰鬥裝備，以及噪動不安的官兵們，他們身著迷彩服，肩上扛著背包和步槍，一一排隊登機前往科威特，加入增兵行列。一名不願透露姓名的飛行員說，「我接到警報時，原本打算要去過新年的。我們負責裝載貨物，幾乎整個中隊都收到警報了。」

▲被美軍空襲擊殺的伊朗少將、菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）



第82空降師發言人柏恩斯（Mike Burns）表示，快速反應部隊將加入稍早已抵達科威特的700名官兵，會在幾天內部署好。這支勁旅專對應變海外危機而訓練，當被上級召集時，2小時內需快速裝備到達機場，並保持準備狀態，以便於18小時內登機出發，「不管他們是休假、在家喝啤酒，還是正在和孩子們玩，一接到電話就該行動。」

川普3日下令對伊朗巴格達國際機場附近空襲，擊殺伊朗軍事指揮官蘇萊曼尼後，伊朗宣示將對此做出報復，引發民眾對戰爭將襲的恐懼，美軍的額外增兵也反映出對伊朗後續行動的擔憂。