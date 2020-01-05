網大推涮乃葉好吃！他好奇一問　老饕秒曝本體「咖哩飯」：晚餐時段才有

▲原PO問涮乃葉好吃嗎。（圖／翻攝自Facebook／涮乃葉 syabu-yo 日式涮涮鍋吃到飽）

網搜小組／鄺郁庭報導

涮乃葉（しゃぶ葉）是一間吃到飽的日式涮涮鍋。有網友就發文表示，看人家討論都說這家涮涮鍋很好吃，讓他覺得好像很厲害，但看官網感覺就是肉跟菜吃到飽，一個人要價4百多塊，「啊到底是多好吃？你各位肥宅要不要分享一下？」留言處就有人曝光涮乃葉本體，還指出有「正確用餐時段」，跑錯時間會崩潰。

這位網友在PTT的Gossiping板上發文問卦「涮乃葉是很好吃嗎？」文中表示，「涮乃葉，一家火鍋吃到飽，看飽板講的這家多好吃，好像很厲害」，但他看了官網，覺得就是肉跟菜吃到飽，「一個人4xx，啊到底是多好吃，你各位肥宅要不要分享一下，卦？」

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▲不少人大推涮乃葉的咖哩（右）。（圖／翻攝自Facebook／涮乃葉 syabu-yo 日式涮涮鍋吃到飽）

看到貼文後，馬上有網友直呼「咖哩飯」，曝光涮乃葉本體，「咖喱飯才是本體」、「本體是咖哩」、「肉還不錯，咖哩飯也好吃」、「咖哩飯附設火鍋」、「豬肉比牛肉好吃，咖哩醬是本體，加飯加麵吃都讚」、「蔬菜醬料甜點咖哩烏龍麵屌打別家」、「豬肉好吃啊！咖哩也讚。」還有人指出，想吃咖哩飯的話要跑對時間，「一定要吃晚餐，平常日中午便宜，但沒咖哩飯很X！」

其他人則說，「我記得肉的種類不多，但蠻好吃的」、「沒吃過超高檔的，但以這價位來說真的很不錯」、「沒雞蛋可惜，不然還不錯」、「豬肉不錯，點最低價位的吃豬肉就好」、「烏龍麵好吃」、「味道不錯！這個價格cp值很高了啦」、「吃到飽界的文青品牌，這樣說你懂吧」、「他們菜色省去一堆無用的熟食，提升肉品跟蔬菜的品質，我覺得有感」、「本體是嶡餅跟芝麻薄餅。」

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