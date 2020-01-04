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朱立倫現身挺汪志冰　要選民「LINE給100個朋友」支持韓國瑜、國民黨

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▲▼朱立倫、郝龍斌現身挺國民黨立委候選人汪志冰，朱立倫要選民「LINE給100個朋友」支持韓國瑜、國民黨。（圖／記者林育綾攝）

▲朱立倫現身挺國民黨立委候選人汪志冰，要選民「LINE給100個朋友」支持汪志冰、韓國瑜、國民黨。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台北市第一選區（北投士林）國民黨立法委員候選人汪志冰今（4）日晚間於北投長安公園舉行選前造勢晚會，朱立倫、 郝龍斌、丁守中等人現身站台力挺。朱立倫提到下週（11）日同一時間已經大選結束了，在選情告急之際，呼籲選民在這段時間不只要打電話給10個朋友，最好還能LINE給100個朋友，除支持汪志冰之外，也要支持總統候選人韓國瑜、政黨票投國民黨。

朱立倫提到，近來民進黨提《反滲透法》在36天就三讀通過，沒經過一讀、開公聽會，且內容相當模糊，將來很可能成為大家誣告的法案，在如今選戰剩不到7天，呼籲選民「能夠打電話的打電話、能LINE的LINE，最好能LINE給100個朋友。」

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▲▼朱立倫、郝龍斌現身挺國民黨立委候選人汪志冰，朱立倫要選民「LINE給100個朋友」支持韓國瑜、國民黨。（圖／記者林育綾攝）

▲郝龍斌為挺國民黨立委候選人汪志冰站台。（圖／記者林育綾攝）

而郝龍斌也提到，自己在擔任台北市長任期時，對汪志冰非常有印象，他表示曾作為市長的他很清楚兩件式，一個城市的交通建設和產業發展相當重要、關鍵，而汪志冰不但關心交通，也重視產業發展，推動士林北投科技園區，此外也重視幼兒、老人福利，應該把她送進國會。

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