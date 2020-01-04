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桃園通緝男躲查緝　「二樓跳下」當場被活逮

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▲桃園市因毀損案遭通緝的李姓男子3日傍晚在家中看電視時，被巡邏員警發現登門查緝，卻心虛跑上2樓企圖跳樓逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市因毀損案遭通緝的李姓男子3日傍晚在家中看電視時，被巡邏員警發現登門查緝，卻心虛跑上2樓企圖跳樓逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子因毀損案遭通緝中，3日晚間員警巡邏經過其住處時，察覺李男在客廳看電視，員警立即登門查緝，李男心虛跑到家中二樓屋頂企圖逃逸，但警方找來支援警力將現場團團圍住，李男見無處可逃揚言跳樓，最後突然跳下被守候員警當場制伏，幸好僅受輕傷經救護人員包紮後帶回警局偵訊後移送桃檢歸案。

桃園警分局指出，3日下午17時30分許，桃園警分局大樹派出所巡佐陳建平、警員周登豐、陳建豪，在轄區巡邏發現因毀損案遭桃檢發布通緝的24歲李姓男子正在家中客廳看電視，立即登門查緝。

▲桃園市因毀損案遭通緝的李姓男子3日傍晚從家中2樓遮陽台跳至一樓摔傷，被員警當場拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市因毀損案遭通緝的李姓男子3日傍晚從家中2樓遮陽台跳至一樓摔傷，被員警當場拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李男見員警上門，立即逃至2樓陽台跳到隔壁鐵皮屋，在屋頂上四處逃竄企圖躲避員警查緝，員警立即呼叫線上警力支援，警網趕到現場在四周進行圍捕，將李男困在民宅二樓遮陽蓋上。

李男見無處可逃作勢要跳樓，員警柔性勸導並安撫其情緒，找來樓梯讓李男攀爬下樓，李男心情激動仍揚言跳樓，僵持中李男突然從鐵皮屋上跳下，立即遭守候員警制伏，經檢查後李男僅四肢與臉頰有輕微擦傷，找來救護人員包紮止血後帶回派出所，經偵訊後移送桃檢歸案。

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