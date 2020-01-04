老師「抓學生頭撞黑板」被調離　學生家長哭求他回來：孩子成績下滑！

▲江蘇省鹽城市一名李姓初中老師體罰學生，但是部分家長卻連署希望他回來。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者劉亭／綜合報導

江蘇省鹽城市一名李姓初中老師日前被爆料，在課堂上體罰學生，當場連甩10多個巴掌，更用學生頭狠撞黑板，事件爆發候被調離學校。沒想到才過幾天，因為小孩成績下滑，班上一些家長們「蓋手印連署」，希望該老師繼續回來。

根據「楊子晚報」報導，李老師任職於鹽城市濱海縣第一初級中學，是一年級某班的班主任，他在去年12月20日一堂課程上，猛扇學生耳光十多次，將學生的頭部猛烈撞擊黑板，造成學生左臉大面積淤青，當場眼睛模糊，晚上發生頭昏、嘔吐等症狀。

濱海縣第一初級中學12月21日公告，經調查核實，網帖反映情況基本屬實。將依紀依規對該老師作出嚴肅處理，做好被體罰學生的治療和心理疏導工作。據瞭解，事件爆發後，李老師已被調離學校。

沒想到事件近日出現反轉，一份關於「懇請安排李清平老師重回七（1）班正常上課的訴求」的連署書近日來在網路上流傳。一名學生家長顧小姐表示，班級第一次考試是全校倒數第一，在李老師引導下不是第一就是第二，「現在家長揪心的不得了，很多家長哭的很厲害。孩子現在的狀態很不好，集體成績都下滑」。

顧小姐也指出，事件爆發後，許多家長認為李老師再不回來，就不得了了，因此家長自發性展開聯署，願意的就簽，沒有強迫任何家長。另一名家長廖小姐表示，李老師雖然是語文老師，但他「什麼都管」，是很負責的老師。目前學校尚未對此做出回應。

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