花蓮10學生夜困沙洲！7人自行脫困求援　3人隔日被救出

▲救難員帶領受困學生由河水較平緩處進行渡河脫困，順利協助3人從沙洲上脫困。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣萬榮鄉西林村支亞干溪河域，29日晚間有10名學生因夜間視線不佳，受困於支亞干溪河床的沙洲上，當時有7人先行脫困並對外尋求援助，另外3人則仍位於2公里遠的沙洲上，等待救援，並於30日上午脫困。

花蓮縣消防局第二大隊鳳林分隊陳浚毓分隊長立即帶領救難人員，迅速前往現場勘查，發現現場下雨天候不佳且視線模糊，相當湍急危險，因河域寬廣水流過大，導致救難人員無法渡河接近。

經評估後因天色昏暗及受困民眾並無立即生命危險，先行協助安置脫困的7名人員，待隔日水流較為平緩後立即進行救援。30日上午7點由鳳林分隊陳浚毓分隊長帶領救難人員尋找合適渡河點，並帶領受困學生由河水較平緩處進行渡河脫困，順利協助3人從沙洲上脫困。

受困學生表示28日早上約10點多出發至二子山溫泉，當時河域極為平緩，直到29日中午過後，山區開始變天，下起豪雨並無停止跡象，回程時發現溪水暴漲導致無法到達對岸，被迫受困河床沙洲，立即請先行脫困的同學即刻報案，所幸消防人員接獲報案後，隨即攜帶各式救援裝備前往救援，並成功救出3名待救者。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，如遇強降雨時，天候難測，呼籲民眾進入山區、河域工作或進行休閒活動，要特別留意天候狀況，避免發生危險，並由家人及朋友陪同前往，避免單獨進入水域，以確保自身及同行者的安全。

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