降落前旅客砸餐盤推傷空服員　長榮航空：驗傷提告保員工權益

▲長榮航空衣架由香港飛桃園機場班機，3日下午發生旅客砸餐盤還推傷2名空服員受傷事件，長榮航空將依法提告。（圖／記者沈繼昌攝，照片並非事發航班）

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空BR868班機3日下午由香港飛往桃園國際機場，即將降落前，一名男性旅客突然失控將餐盤砸至走道並離開座位，空服員請旅客回座確保安全，但旅客不配合還推擠2名空服員，導致其中1人手肘受傷瘀青，經事務長向旅客警告後才悻悻然返回座位，長榮航空4日指出，受傷空服員也已至醫院驗傷，並將依法對旅客提告，確保員工權益。

長榮航空指出，3日下午BR868香港飛桃園航班在降落前，機長正向旅客廣播，一名男性旅客突然將餐盤摔至地面並離開座位，空服員前往勸告旅客回座，但旅客不但不配合還推擠兩名空服員，造成一名空服員右手肘有挫傷瘀青，事務長發現後立即向該名旅客警告，該名旅客才回座。



事後，機長獲悉此狀況立即通知桃際公司報警處理，航班在下午15時11分降落後，該名旅客已被航警局人員偵訊留置調查，長榮航空指派主管陪同該班機組人員到航警局協助製做筆錄，以了解事件來龍去脈。



長榮航空4日表示，絕不容許任何旅客危害飛安的言行舉止，也會保護員工免於在職場上被傷害恐懼，針對該名旅客不理性暴力行為將依法提告，至於受傷空服員已由公司派員陪同前往醫院驗傷，也會提供後續相關協助。

請繼續往下閱讀...

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►桃園通緝男躲查緝 「二樓跳下」當場被活逮

►黑鷹失事摔掉參謀總長 宋楚瑜批小英：對國防一知半解如何保護人民？

►趙正宇諷刺對手電桿上猛打廣告 陳學聖反批選舉公報暗夾傳單