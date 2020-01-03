2020全球最安全航空公司出爐！長榮獲第3　澳航60年無失事紀錄奪冠

▲長榮航空獲選2020全球最安全航空第3。（圖／長榮航空提供）



記者張方瑀／綜合報導

國際專業航空評鑑網站AirlineRatings公布2020年全球最安全航空，由澳洲航空（Qantas）奪得冠軍，其次為紐西蘭航空（Air New Zealand），而台灣的長榮航空（EVA Air）則名列第三。奪冠的澳航曾連續4年拿下第一，且在過去60年未曾發生過重大空難，奪冠實至名歸。

澳洲航空曾在2014年至2017年連續奪冠，今年又再度重回寶座。AirlineRatings總編輯托馬斯（Geoffrey Thomas）表示，在過去60年裡，澳航幾乎在所有安全改進方面都處於領先地位，在純噴射機時代還沒有發生過一起空難。

今年第二名由紐西蘭航空獲得，而長榮航空則名列第三，這也是繼去年11月獲得「2020全球最佳航空」第8名，長榮航空再獲國際肯定。

▲澳洲航空。（圖／路透）



托馬斯說，該網站針對全球405家航空進行評鑑，主要審查項目包含政府與航空公司的審核、失事與嚴重意外紀錄、機隊年齡、財務狀況、飛行員培訓與公司文化等，「所有的航空公司都會發生大小事故，機組人員處理事故的方式，就決定了一間航空公司是否安全。」

而第四名至第十名分別是，阿提哈德航空（Etihad Airways）、卡達航空（Qatar Airways）、新加坡航空（Singapore Airlines）、阿聯酋航空（Emirates）、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）、國泰航空（Cathay Pacific）與維珍澳洲航空（Virgin Australia）。

另外AirlineRatings也公布了最安全的廉價航空名單，包含阿拉伯航空（Air Arabia）、弗萊比航空（Flybe）、邊疆航空（Frontier）、香港快運航空（HK Express）、靛藍航空（IndiGo）、捷藍航空（Jetblue）、沃拉里斯航空（Volaris）、伏林航空（Vueling）、西捷航空（Westjet）和威茲航空（Wizz Air）。

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