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長榮航空飛行學院在台招生！　2020年起每年對外招收50名自費學員

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▲▼長榮航空飛行學院在台招生，圓夢飛行即刻啟程。（圖／長榮提供）

▲長榮航空飛行學院以訓練長榮航空飛行員為主，目前已經完訓216名飛行員，2020年開始規劃每年對外招收50名自費學員。（圖／長榮提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空飛行學院（EVA Flight Training Academy）將於明年2月8日於交通部民航局人員訓練所舉辦招生說明會，提供有志學習飛行民眾的圓夢新管道。即日起至1月19日接受網路（www.evafta.com）免費報名，說明會將分為2個場次進行，共計60個名額，將依報名順序提供入場邀請函。

長榮航空飛行學院校長朱戈表示，長榮航空2012年12月在美國加州沙加緬度Mather機場成立飛行學院，擁有7架DA-40單引擎飛機、1架DA-20單引擎飛機、1架DA-42雙引擎飛機，以及16名專業飛行教官。初期以訓練長榮航空飛行員為主，確保飛行訓練資源的自主權、提升基礎飛行訓練品質，目前已經完訓216名飛行員。

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長榮航空飛行學院目前建立的訓練能量，除了滿足長榮航空的自訓需求外，2019年首次招收6名自費學員，日前也對外開放體驗飛行，讓民眾享受翱翔天空的樂趣，包括學校參觀、安全簡報，以及一個小時的實際飛行，只需要200元美金。

▲▼長榮航空飛行學院在台招生，圓夢飛行即刻啟程。（圖／長榮提供）

▲長榮航空飛行學院擁有7架DA-40單引擎飛機、1架DA-20單引擎飛機、1架DA-42雙引擎飛機，以及16名專業飛行教官。（圖／長榮提供）

2020年開始，長榮航空飛行學院預計每年可以招收50名自費學員，為嘉惠在台灣的民眾，將先行於台北舉辦說明會後，再前往世界主要城市招生，預期將會吸引不少有志從事民航飛行，或是業餘喜愛翱翔天際的民眾前往學習飛行。

日前，長榮航空飛行學院與朝陽科技大學亦簽署產學合作協議，雙方將運用各自的資源，提供有志從事航空產業的學子採自費方式，於學校學習地面學科，再前往長榮航空飛行學院學習飛行術科，提供年輕學子就學、就業的新管道。

▲▼長榮航空飛行學院在台招生，圓夢飛行即刻啟程。（圖／長榮提供）

▲長榮航空飛行學院院長朱戈（左）與朝陽科技大學校長鄭道明（右）簽署產學合作協議。（圖／長榮提供）

長榮航空飛行學院持續投資各項軟硬體設備，以滿足未來學員的訓練需求與提升學習環境，2017年開始已陸續完成教學大樓、停機棚廠、維修棚廠等新建工程。日前長榮航空董事會也決議再投入2千萬美金，進行學生宿舍、餐廳興建，以及校園整建工程，創造最佳學習環境，預計2020年第一季開始動工，2021年中落成。

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