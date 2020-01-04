　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

重慶火鍋店設「學渣」獎學金　被當8科同學跑來申請

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲火鍋店老闆李江自掏人民幣10萬（約台幣4萬），設學渣獎學金，且提供100位的申請名額。（圖／翻攝自微博）

▲火鍋店老闆李江自掏人民幣10萬（約台幣4萬），設「學渣獎學金」提供100位的申請名額。（圖／翻攝自微博）

實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸重慶城熙街一家火鍋店為「學渣」成立獎學金，在門外張貼「學渣海捕文書」，寫著只要被當的科目比上學期少一半，就能獲得申請獎學金1000元（約台幣4千）的資格。消息一出，立刻引起許多網友們的議論，目前已有超過100名大學生前來登記。

根據《重慶晚報》報導，火鍋店老闆李江自掏腰包人民幣10萬（約台幣4萬），設學渣獎學金提供100位申請名額。消息一出，有部分網友們表示，「學渣也能拿獎學金，在開玩笑吧？」、「不會是炒作吧，最後給個總額1000元的現金券，最後再來個滿100可用一張的套路？」、「不管目的是什麼，只要是敢真發錢沒套路，我就為老闆點讚。」

▲網友認為是炒作，懷疑只是現金禮卷。（圖／翻攝自微博）

▲網友認為是炒作，懷疑只是現金禮卷，老闆表示，絕不套路，學渣獎學金都以現金為主。（圖／翻攝自微博）'

對此，李江表示，絕對不是套路，發的獎學金都以現金為主，且所有成績都必須現場官網驗證，只要驗證成功，就能獲得申請學渣獎學金的資格，同時還申請重慶公證處為活動進行公證。

李江表示，會有這樣的想法是因為自己曾是學渣，至今都沒拿到學位證明，導致畢業找工作到處碰壁，所以設立獎學金處的初衷很簡單，希望透過獎勵機制鼓勵大家學習，能被更多人認可。

此外，火鍋店的員工表示，目前已有超過100名大學生前來登記，其中一名學生在上學期期末考試中，被當了8科，是目前被當次數最多的一位。

ET快訊
國中妹校內掃雪...手指爆腫3倍「食指發黑」！醫皺眉：可能要
快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警方難控制場面...連開2槍求
他幫妹妹預約下體除毛！突提1點「詭異要求」…除毛師嚇傻拒絕
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸愛喝「新式茶飲」　超7成民眾月花近千元喝茶！

中年婦女當街誘拐2歲女童：太可愛想帶回家自己養！

這是我人生的污點！　13歲資優女考「全班第五」喪失鬥志…割腕輕生

幼稚園早餐發「黑點包」　園方代表：多喝水、多運動就可以排毒！

SARS再起？陸港頻傳肺炎重症　疫苗大廠生產線升級備戰中

冬天校內掃雪！國中妹手指爆腫3倍「食指發黑」…醫一看皺眉：可能要截肢

火鍋店設「學渣」獎學金！同學被當8科　手刀跑來申請

快訊／香港中聯辦主任王志民被免職　前山西省委書記駱惠寧接任

老師「抓學生頭撞黑板」被調離　學生家長哭求他回來：孩子成績下滑！

接到特殊訂單「無菸炭、鋼鐵盆」！外送員機靈報警...一上門見激動女持剪刀

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

Jasper一舉動護弟弟超暖　網友：以後一定是好哥哥

「1背包+1機車」成最美回憶！80歲高雄阿嬤：人生最瘋狂的18天

Jasper見陳小春鬧小脾氣秒撒嬌　頭蹭爸爸手臂：好喜歡你～～

7天記錄下博美與小奶貓的奇遇　超療癒互動❤從陌生人→黏踢踢

包貝爾女兒看到畢雯珺「衝上去抱大腿」　捉迷藏當鬼「主動牽范丞丞手」一起找

冬天校內掃雪！國中妹手指爆腫3倍「食指發黑」…醫一看皺眉：可能要截肢

火鍋店設「學渣」獎學金！同學被當8科　手刀跑來申請

快訊／香港中聯辦主任王志民被免職　前山西省委書記駱惠寧接任

老師「抓學生頭撞黑板」被調離　學生家長哭求他回來：孩子成績下滑！

接到特殊訂單「無菸炭、鋼鐵盆」！外送員機靈報警...一上門見激動女持剪刀

幼稚園早餐發「黑點包」　園方代表：多喝水、多運動就可以排毒！

這是我人生的污點！　13歲資優女考「全班第五」喪失鬥志…割腕輕生

大陸愛喝「新式茶飲」　超7成民眾月花近千元喝茶！

上課滑手機被沒收…高中生氣炸「狠捅多刀」刺殺老師！她痛苦中尖叫身亡

華聞快遞／上海營商環境再升級！國際貿易單一窗口瞄準「全球通關」

咖啡廳老闆賣Lisa用過沒洗餐具！　還放話「廁所撿毛髮驗DNA」…粉絲氣炸灌爆

影／哀悼黑鷹事件辦「點燈祈福晚會」　蔡淑惠為發言引發爭議道歉！

國民黨選舉文宣催票！消費「921大震撼」　網怒：嫌票太多嗎

黃金鼠緊咬「新寶貝」　太長一根卡住小洞口！繞一圈後終於成功下樓

避孕藥可治痘、豐胸？　藥師點出「危險族群」：35歲以上少吃！

CBA／林書豪輪休周儀翔拿5分　北京慘敗山東

快訊／「不喜歡她的態度！」日女在唐吉訶德追殺陸女　拿15cm刀瞄頭猛砍

《藍色水玲瓏》狂重播！　男星崩潰「領1次錢卻播了N次」勾網回憶殺：看你的戲長大

冬天校內掃雪！國中妹手指爆腫3倍「食指發黑」…醫一看皺眉：可能要截肢

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警方難以控制場面！趕緊連開2槍請求支援

大陸熱門新聞

手機被沒收！高中生狠捅多刀刺死老師

2歲女嬰遭蘋果砸癱　警方一查撤案

爸爸熟睡翻身...壓死3月大親生兒

3位辣模在酒店慘遭割喉亡！兇手竟是他

夫妻激動大吵！母9樓丟下2歲兒子當場慘死

網購年貨給父母！妻子一聽氣炸

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

華裔女孩被遺棄24年後湖南尋親

1歲女童車禍重傷送醫　醫皺眉：怎麼是燒傷？

香港7宗疑武漢肺炎　港府啟動「嚴重應變級別」

「中國淡水魚之王」長江白鱘已滅絕

超狂公司年終發「860萬湖景房」

13歲資優女考「全班第五」割腕輕生

接到特殊訂單！外送員機靈報警救了女子

更多熱門

相關新聞

盛松成：近兩年大陸GDP將超過6

盛松成：近兩年大陸GDP將超過6

2020年中國大陸經濟成長將進入「保6」關鍵期，在黑天鵝充斥下，中國人民銀行參事盛松成說，他預測「最近兩年我國經濟增速將超過6%。」其中2019年GDP增​​速將不低於6.1%，甚至略高，「那就是6.2%。」理由是大陸近年經濟發展已經觸底、西方理論與中方實際距離較遠、目前經濟運行已出現積極性號等。

女子騎車蛇行勸不聽　下秒遭撞飛

女子騎車蛇行勸不聽　下秒遭撞飛

解放軍將領：美國會榨乾台灣　把台灣賣掉

解放軍將領：美國會榨乾台灣　把台灣賣掉

2020年亞股續強　陸、韓基本面轉佳將有亮眼表現

2020年亞股續強　陸、韓基本面轉佳將有亮眼表現

大陸外商新法　內外資平等待遇

大陸外商新法　內外資平等待遇

關鍵字：

大陸學渣獎學金學渣海捕文書

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

後悔買透天！　宮廟每個月「準時來收保護費」

張國煒：為何將領全坐同架直升機

蔡依林透視馬甲「胸前只貼膠帶」...捆繩床戰台下全瘋了

總長兒招魂擲2筊無果　夫人上前喊話秒擲聖筊

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

李興文兒子又出包！1支影片踩雷恐罰500萬

黑鷹8死招魂！正駕駛爸悲痛：以兒子為榮

馮提莫到底多高？網一看「路人側拍照」傻眼：這是120吧

騎車見柴站路邊　3分後躺路中央

建中、松山雙胞胎交換制服上課　 結果GG

超狂女子監獄1年「上百人懷孕」！

轉戰富邦　吳俊良聊心路歷程

下面怪怪！她照X光驚見「樂高」塞滿肚怒譙：老不修

更多

最夯影音

更多
蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！
蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面