火鍋店設「學渣」獎學金！同學被當8科　手刀跑來申請

▲火鍋店老闆李江自掏人民幣10萬（約台幣4萬），設「學渣獎學金」提供100位的申請名額。（圖／翻攝自微博）

實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸重慶城熙街一家火鍋店為「學渣」成立獎學金，在門外張貼「學渣海捕文書」，寫著只要被當的科目比上學期少一半，就能獲得申請獎學金1000元（約台幣4千）的資格。消息一出，立刻引起許多網友們的議論，目前已有超過100名大學生前來登記。

根據《重慶晚報》報導，火鍋店老闆李江自掏腰包人民幣10萬（約台幣4萬），設學渣獎學金提供100位申請名額。消息一出，有部分網友們表示，「學渣也能拿獎學金，在開玩笑吧？」、「不會是炒作吧，最後給個總額1000元的現金券，最後再來個滿100可用一張的套路？」、「不管目的是什麼，只要是敢真發錢沒套路，我就為老闆點讚。」

▲網友認為是炒作，懷疑只是現金禮卷，老闆表示，絕不套路，學渣獎學金都以現金為主。（圖／翻攝自微博）'

對此，李江表示，絕對不是套路，發的獎學金都以現金為主，且所有成績都必須現場官網驗證，只要驗證成功，就能獲得申請學渣獎學金的資格，同時還申請重慶公證處為活動進行公證。

李江表示，會有這樣的想法是因為自己曾是學渣，至今都沒拿到學位證明，導致畢業找工作到處碰壁，所以設立獎學金處的初衷很簡單，希望透過獎勵機制鼓勵大家學習，能被更多人認可。

此外，火鍋店的員工表示，目前已有超過100名大學生前來登記，其中一名學生在上學期期末考試中，被當了8科，是目前被當次數最多的一位。