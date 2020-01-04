幼稚園早餐發「黑點包」　園方代表：多喝水、多運動就可以排毒！

▲廣東佛山幼稚園被發現早餐疑似發霉。（圖／翻攝自南方都市報）

記者劉亭／綜合報導

廣東省佛山市世博幼稚園出現食安爭議，提供發黴的包子給老師、學童當作早餐，家長得知後紛紛氣憤要求解釋。但園方代表卻只表示，孩子沒有症狀，不需要檢查，多喝水、多運動，排毒出來就好了。

根據「南方都市報」報導，一名大二班的家長送小孩進教室時發現，餐盤上的早餐花卷發黴了，馬上通知了其他家長。許多家長陸續趕到幼稚園，希望園方給個說法，並帶孩子們到醫院檢查。

有一名陳姓家長表示，「孩子經常會肚子痛，反反復複的，不知道跟這些發黴的包點有沒有關係」，準備帶孩子去做一次徹底的檢查。從現場影片看到，有一名園方代表說，孩子不會中毒，「以她（園方代表）30多年的經驗，多喝水就沒事了，哪個不寒心啊」。

家長發現當天疑似發黴的花捲，包裝上顯示生產日期是2020年1月1日，該產品說明表示0-4℃條件下可保存15天，-18℃條件下可保存12個月，還在保質期內，但卻出現了明顯的黑色黴點，讓他們感到疑惑。

園方告訴家長們的訊息中說道，通過網路查詢瞭解相關食品加工常識，澱粉糖類高溫下自身拆解、縮合、再重組易形成一種「類黑晶」晶體。到底黑點是否為「黴點」，希望家長們耐心等待檢驗中心的最終檢驗結果。

禪城區教育局與區市場監督管理局石灣鎮分局接報後，馬上到現場進行調查，並發佈《世博幼稚園食品安全相關情況》。當天約270名師生都吃了同一批花捲，目前暫未收到師生身體不適情況。

在教育、食品藥品監督管理等部門的介入下，園方答應承擔孩子們的體檢費用。家長代表會議3日召開，要求建立家長監護制度和簽名要求等，包括組建家委膳食委員會，家委組織突擊檢查，每天至少2，,檢查早上採購的食材和陪餐兩項工作等。世博幼稚園方3日表示，「事情已協商解決」，此外並未多作其他回應。

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