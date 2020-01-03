中年婦女當街誘拐2歲女童：太可愛想帶回家自己養！

▲ 嫌疑犯看到女童在一旁獨自玩耍，便大步上前對女童說「跟媽媽走」，然後直接將女童抱走 。（圖／翻攝自微博）



實習記者劉雪兒／綜合報導

上海一名王姓女子帶著2歲的女兒打算搭乘火車回鄭州老家，他們在火車站的東南出口處休息時，突然一名身穿黑色外套的中年婦女推著嬰兒車朝她們走過來，然後趁王女不注意時，一把抱住女童就走，幸好王女及時發現，立刻上前把女兒從嫌疑犯手中搶回來，阻止悲劇的發生。

根據《澎湃新聞》報導，監控畫面顯示，嫌疑犯看到女童在一旁獨自玩耍，便大步上前對女童說「跟媽媽走」，然後直接將女童抱走， 誰知道女童的母親就在一旁，母親發現後，立刻上前把女兒從嫌疑犯手中搶回來，並大聲的對嫌疑犯說，「你抱我孩子幹嘛」，隨後警察趕到現場，將嫌疑犯押回派出所做進一步的調查。

據報導，嫌疑犯是41歲的四川南充人，平時在無錫某工地打工，目前與前夫育有一子，一直都想要跟現任男友生一個孩子，無奈一直懷不上。案發當天，她本來要去上海探親，到火車站之後，看到女童很可愛，所以才產生「帶回家自己養」的想法。目前，嫌疑犯因涉嫌拐騙孩童而被上海鐵路警方刑事拘留，同時也會安排她接受精神檢查。

對此，網友們都認為這件事太恐怖，紛紛留言表示，「看到可愛想自己養？這話太荒謬，那麼大的人了，我看別人有錢，就可以偷別人的錢嗎？這點邏輯不知道嗎？」、「妳自己生不了，但也不能這樣子去索取呀？小孩子是一個家的希望，妳把別人希望都奪了還是人嗎？」、「這就是人販子，不要聽她解釋」。

值得一提的是，網易新聞指出，貴州、重慶、四川三省的失蹤兒童數是全國最高的地方，同時還指出，由於火車站人口密集、流動性強，高達30%的公共場所失蹤案發生在火車站，成為人販子拐走孩子的絕佳場所。正因如此，鐵路警方呼籲各位家長們，車站是公共場所，請務必看護好孩子，不要讓孩子離開自己的視線範圍，如遇危險請及時報警或向身邊的工作人員求助。