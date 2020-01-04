利多超市拿掉包裝的卡通人物：抗英國兒童「肥胖危機」

▲ 英國部分家長認為，小孩容易被產品包裝的卡通人物吸引。（圖／翻攝自利多超市官網）



實習記者劉雪兒／綜合報導

近日內，跨國連鎖超市利多（Lidl）刪除自有穀物產品包裝上的卡通人物，希望能幫助英國家長們為兒女的健康做出明智的選擇，且共同面對兒童肥胖危機。不僅如此，他們還承諾會在春季之前，還會刪除8種穀物包裝的卡通人物。

英國公共衛生部（Public Health England）公布2018年的數據顯示，倫敦10至11歲的兒童中超過三成超重或肥胖，市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）將兒童肥胖問題形容為「定時炸彈」，並對高糖、高鹽、高脂肪食品和飲料的廣告下禁令，希望透過禁止在公共區域投放垃圾食品廣告能夠幫助化解危機。

根據《英國衛報》報導，利多超市表示，將近8成的父母會因為小孩吵鬧，只好妥協滿足要求，購買超市裡特定產品。值得一提的，其中超過的半數的家長認為，小孩會被產品包裝上的卡通圖案吸引，促使利多超市採取行動。

利多超市社會企業責任部門主管霍爾（Georgina Hall）表示，「我們希望幫助英國家長為孩子購買食物時，能夠做出健康且明智的的選擇。我們知道小孩纏功的威力，也知道家長們的為難，我們希望從穀物包裝中刪除卡通人物可以減輕父母的壓力」。

此外，由於利多超市有許多穀物產品的名稱聽起來不是那麼營養，例如巧克力米粒、穀物餅乾、糖霜玉米片等。對此，利多超市表示，產品的名稱不會改變，他們在過去4年已經將糖含量降低了20％，此外，還會在春季前刪除8種穀物包裝的卡通人物。