邀已婚性感女主播「到辦公室接吻」！ 　川普再爆性騷擾醜聞

▲ 弗瑞爾目前擔任女主播。（圖／翻攝自推特／@CourtFrielFans）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州KTLA電視台女主播弗瑞爾（Courtney Friel）現年39歲，曾任《福斯新聞》記者，在下周即將出版的回憶錄中爆料，總統川普（Donald Trump）上任以前曾經對她求愛，稱讚她是整個《福斯新聞》最性感的人，邀請她到自己的辦公室與他接吻。

《紐約每日新聞》（New York Daily News）報導，弗瑞爾在下周將出版的回憶錄《今晚10點》（Kicking Booze and Breaking News）書中說明，川普當上總統以前，她曾經自薦擔任美國小姐選美大賽的評審，未料幾周後川普打電話到辦公室找她時說道，「妳應該找個時間來我的辦公室，這樣我們就可以接吻了。」

弗瑞爾當下對川普莫名其妙的提議感到震驚並回應道，「唐納，我們都結婚了」，趕緊結束這次通話。她說明，「他的提議讓我在報導他的新聞時很難維持表情。他把所有出面爆料他的女人都稱為『騙子』，讓我很生氣。我完全相信她們。」

▲ 逾20名女性指控，川普對她們做出不當行為。（圖／路透）

川普主持的真人秀《誰是接班人》第五季女性參賽者澤沃斯（Summer Zervos）2019年11月提出證據，指控川普2007年在飯店房間裡對她性騷擾。儘管弗瑞爾的指控不如澤沃斯等的爆料引起轟動，根據《衛報》去年11月的統計，公開指控川普性騷擾的女性已經超過20人。白宮對此指出，這些女性都在說謊。川普則表示，其中有些人吸引力不足，他根本不會有性騷擾的念頭。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。