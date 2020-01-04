台中天空霧茫茫　洪慈庸、楊瓊瓔隔空互嗆「利用中火騙選票」

▲台中天空空品差，霧茫茫一片。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市4日天空一片霧茫茫，多個空品監測站出現不利健康的紅色警戒，第3選區立委洪慈庸批評對手楊瓊瓔在立委任內掌管台電預算，卻放任增設燃煤機組，到了選舉才來談空污騙選票，楊則反駁洪畢竟只擔任1屆立委，對空汙議題不夠用心，還漠視嘲弄空汙議題，配合民進黨捍衛錯誤的能源政策。

▲台中多個空品監測站呈現紅色警戒。（圖／洪慈庸競總提供）

洪慈庸表示，今天是2020年第4天，台中空品卻已是連續紫爆2天，而且這是中火10部機組只有一半機組發電的狀況，她重申，空汙防制不是口號，靠的是實際作為，她與許多立委共同推動中火燃煤改燃氣、建立中火降載機制、爭取中部優先設置5百個監測點、爭取工廠鍋爐汰換、支持綠色交通政策，即便先前空汙問題還沒受到關注，她們一樣在做。



洪慈庸說，反觀對手楊瓊瓔曾擔任立委17年，曾掌管台電預算，如果這麼反中火，為何她擔任立委時，還給預算蓋新機組？擔任立委期間，對中火空汙的監督次數卻是0，怎麼講都是換了位置換了腦袋，中火只是政治籌碼和武器，到了選舉才跟著國民黨猛打中央跟中火，想要炮製去年國民黨的騙票策略。

洪還說，台中火力發電廠生煤用量10％容許差值至今已經存在18年，訂定的時間就是楊瓊瓔擔任立委時，過去楊從未對此有過任何意見，甚至，過去楊擔任省議員時期，中火就新增4部機組，擔任立委時期，新增2部機組，而且火力全開最高值就在2014年，一樣是他擔任立委時，請問楊瓊瓔有為台中人發聲過嗎？

針對洪慈庸連日以各種方式的抹黑，楊瓊瓔競選辦公室回應，面對空汙議題，洪畢竟只擔任1屆立委，對空汙議題可能不夠用心，台中火力發電廠一直都在，為什麼空汙問題會在近5年多來被高度關注，是因為民進黨反核，核二廠除役後所有不足的電力大部分仰賴中火增加燃煤機組運轉去補強，直到去年6月重啟核二廠的二號機機組運轉，穩定全國供電需求。

楊說，空汙問題其實在林佳龍擔任市長和洪的立委任期內惡化到高峰，為了選票，竟然公開以她發言質詢中火的次數0這種方式企圖欺騙選民，這種抹黑、造謠的本事讓鄉親們感到很心寒，她不禁要問洪慈庸，環保署一紙公文放寬10%燃煤量下來後，為了台中鄉親做了甚麼?質詢了甚麼？捍衛了甚麼？

她還強調，洪慈庸不敢加入民進黨怕被執政不力拖累，卻又大量使用民進黨的政治資源為自己助選，還跟林佳龍前市長以「假議題、選舉口號」來漠視嘲弄空汙議題，捍衛錯誤的能源政策，請問洪的心中除了選票，還有選民嗎？環保署空保處長蔡孟裕去年12月已表示過中部的空品狀況已經有改善，不論地方與中央的監測是8年來最好的，這些都是盧秀燕市長上任後，認真努力想辦法改善的成果。

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