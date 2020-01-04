林俊憲競選旗幟燒毀24小時破案　南警逮51歲男：酒喝多了…

▲立委林俊憲、總統蔡英文聯合競選旗幟遭燒燬案，警方過濾監視器和車輛行車紀錄器影像，反覆比對、抽絲剝繭，查獲51歲涉案劉姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區水萍塭公園1月2日深夜發生立委林俊憲、總統蔡英文聯合競選旗幟1面遭燒燬，台南市警六分局案發後組專案小組全力偵辦，查獲51歲劉姓男子涉案，劉男坦承涉案，供稱係酒喝太多且對他的工作環境有所抱怨，因而在步行返回住處時，隨手拿起打火機點燃公園邊之競選旗幟發洩。

台南市警六分局於1月2日深夜接獲110轉報稱有人在台南市南區水萍塭公園燒競選旗幟，線上警網立即馳赴現場發現係立委林俊憲、總統蔡英文聯合競選旗幟1面遭燒燬，六分局長陳建民、偵查隊長吳宗哲、金華所長邱啟彰到現場勘查，並報告市警局長周幼偉聴取指導，馬上結合偵查隊、金華所成立專案小組，深入採證、調閱相關監視錄影畫面，循人、車等面向積極偵辦。

偵辦過程中專案小組發現，嫌犯隱身光線陰暗公園步道旁，下手點燃旗幟1面後立即逃逸，破案難度高；經研判犯嫌可能來去路線，釐清案發熱區，過濾48支監視器和20輛餘部行經車輛行車紀錄器影像，反覆比對、抽絲剝繭，並派員於案發地點周邊訪查商家、行人，終獲致嫌犯輪廓及可能去向。

六分局長陳建民立即決定派員前往犯嫌慣性路線埋伏，終於在3日深夜11時許於金華、永華路口發現犯嫌行蹤，上前盤查確認身分無誤，終告破案。

查本案犯嫌劉姓男子（51歲）平時從事體力工，無特定政黨傾向，落網後立即坦承犯案，聲稱因酒喝太多，且對他工作環境有所抱怨，因而在步行返回住處時，隨手拿起打火機點燃公園邊之競選旗幟發洩，對他所為感到非常抱歉。全偵訊後依刑法放火罪嫌送辦。

市警局長周幼偉獲悉本案迅速破案表示嘉許，並再次呼籲民眾應遵守法治，譴責任何形式的暴力，大家共同珍惜得來不易的民主成果，以維護並展現台灣優質的民主選風。

►用途多，可舒緩、鎮定肌膚