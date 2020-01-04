南投立委政見會　許淑華痛批蔡英文：斷交7國還敢說顧主權

▲南投立委政見發表，許淑華、陳癸佑砲火猛烈。（圖／南投縣政府提供）

記者鄧木卿／南投報導

南投縣選委會3日晚間舉辦立委第2選區電視政見發表會，民進黨候選人陳癸佑批評國民黨候選人許淑華親中，南投市長任內還舉債3億多，許淑華反擊表示，應該提對南投有幫助的政見，而非打「恐中牌」，她還說，總統蔡英文一直談顧主權，結果任內有7個邦交國斷交，中華民國的臉都丟光了，還好意思談主權。

陳癸佑表示，這次選戰是台灣保衛戰，攸關台灣和子孫未來，但是國民黨候選人許淑華卻是親中，一直推銷中國有多好，如果真有這麼好，為什麼香港人不接受，還有，許為何不支持捐款興建棒球場的南投女婿郭台銘，而是力挺對南投沒貢獻的韓國瑜？而且，在南投市長任內還舉債3億多元，讓繼任者苦不堪言？

許淑華反擊，既然是政見發表會，南投縣民最期待的是能在立院幫南投爭取哪些建設，但陳癸佑不對選區7個鄉鎮市提出建設政見，反而大打「恐中牌」，此外，民進黨一直強調2020台灣要贏，要顧主權，但是蔡英文執政後卻連續丟掉7個邦交國，中華民國的臉都讓蔡英文丟光了，民進黨怎麼好意思喊顧主權。

至於南投市長任內的舉債，許淑華解釋，是因為興建南投交流道、祖師大橋等建設，地方所支付的配合款，反觀民進黨前瞻計畫8年8千億元，現在已經過了4年，卻看不出成效，反而造成百業蕭條，旅行社沒人、遊覽車沒人搭，政府只會借錢補助，如果民進黨只會舉債亂花錢，那最不應該選的就是蔡英文。

許淑華還說，民進黨在選前通過反滲透法，對和大陸交流的宗教、文化等社團都扣上紅帽子，而且農委會本該幫助農民，結果卻進口農產品，然後再以低價收購農產品，還拿納稅人的錢養網軍，選民需要更有為的政府，來為國人謀福利。

南投縣選委會舉辦2場立委電視政見會發表會，第1場次在3日，第2場次是7日，下午6點第2選舉區、7點半第1選舉區候選人政見發表，每個候選人時間為24分鐘，地點在縣府地下2樓大禮堂，並在中投有線電視第3及第4頻道進行現場直播。

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