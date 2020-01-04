莫忘世人苦人多　台中議長張清照寒冬送暖536低收入戶

▲張清照親目搬運物質送給低收入戶。（圖／張清照服務處提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議長張清照4日上午連跑2個寒冬送暖活動，以具體行動親自搬運物資並發放慰問金給536戶低收入戶，立委候選人林佳新也加入行列，張說，莫忘世上苦人多，社會應該少一些政治口水，多一點愛心行動。

▲林佳新輕鬆扛起50台斤白米。

清水紫雲巖上午8點進行冬令救濟，主委吳勝隆說，這項活動已持續數十年，今天發放超過10萬台斤白米及其他物資，還有每戶3千元慰問金，感謝議長張清照從副議長任內至今，出錢出力，並且親自參加這項活動，給社會正面的示範，這次發放對象包括清水區及沙鹿區鹿峰里、鹿寮里、西勢里、清泉里、公明里，共536戶低收入戶。

張清照在現場發放慰問金，也一一問候低收入戶，他說，莫忘世上苦人多，社會應該少一些政治口水，多一點愛心行動，因為社會的角落還有很多需要幫助的人，只要大家發揮一點點愛心，人間處處有溫情，用具體行動照顧弱勢就是為社會點燈。

立委候選人林佳新也到現場協助搬運物資，每包重達50台斤的白米，扛起來不費吹灰之力，他說自己務農，搬貨是家常便飯，能夠幫助到弱勢才重要，他更敬佩紫雲巖發揮觀世音菩薩救苦救難的精神，默默行善，10萬台斤白米加上大批物資不是小數目，所以一定要來共襄盛舉。

忙完紫雲巖冬令救濟活動，張清照又趕往梧棲，參加頂寮里寒冬送暖活動，頂寮里長鍾金水愛心不落人後，每年備妥大批物資發放給低收入戶，今天每戶可領到白米、衛生紙、泡麵、罐頭等共25項物資和慰問金，張和志工一起搬物資，讓低收入戶備感溫馨。

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