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2020中國經濟「拆炸彈」關鍵年　國務院參事夏斌：須兼顧這三點

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▲▼大陸國務院參事、中國首席經濟學家論壇主席夏斌。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國務院參事、中國首席經濟學家論壇主席夏斌。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

在中美經貿爭端持續、地方債務問題浮現、全球金融負利率時代的背景下，於4日在上海舉辦的一場論壇上，不少學者認同「保6」是2020年中國大陸經濟發展的關鍵挑戰。對此，大陸國務院參事夏斌建言，在這種需要「精準拆彈」，排除危機風險的微妙時刻，於政策面應該協調與兼顧改革、開放、發展等三個要素。

中國首席經濟學家論壇於2012年揭幕，廣邀各界主要學者為經濟發展獻策，今年以「行穩致遠 大國治理體系構建與高質量發展」為主題，於4到5日在上海舉辦2020年論壇年會。

▲▼GDP，繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

▲2020年大陸經濟成長率能否保6，成為各界關注的話題。（圖／CFP）

夏斌表示，對當前中國大陸2020年經濟形勢及增長目標的分析，社會上有各種各樣的觀點，歸納起來三種，一種是必須守住6的底線、一種是要警惕未來五年潛在成長率會低於6。最後一種觀點是，中國經濟「保6」似乎意義不大，最重要的是在穩增長、控風險、促改革之間尋求艱難平衡。

他說，在全球金融負利率時代，各大央行紛紛擴表，出現歷史上從未有過的巨量的負債之下， 2020年的全球增長可能低於2019年的增長，而處於大國博弈中的中國，其多年積累的系統性風險隱患正處在「精準拆彈」的微妙階段。

▲▼2020中國首席經濟學家論壇年會。（圖／記者陳政錄攝）

▲2020中國首席經濟學家論壇年會。（圖／記者陳政錄攝，下同）

因此夏斌認為，如果完全基於經濟模型測算的潛在增長率，來決定貨幣供應量、貨幣政策，也就是說停止適當的貨幣政策刺激，是根本不現實的，甚至會主動引爆危機的發生。所以他說，2020年，中共中央將採取一組組合的政策，肯定是兼顧了穩定、改革、發展三者之間的關係。且若能以此解決結構風險，同時維持社會穩定，那麼成長率下跌到5.9%或5.8%，未必不是一件好事。

交通銀行首席經濟學家連平也對中國經濟發展獻策，他認為，「資本市場需要擴大對內開放。」他表示，大陸金融開放的步伐在2018年後明顯加快，主要體現在行業、市場的開放，像對外資的限制、業務範圍放開等，但在「對內開放」部分，仍有一定的空間，譬如讓銀行業投資證券行業，讓銀行投資證券公司，投資參股重組等等。

▲▼交通銀行首席經濟學家連平。（圖／記者陳政錄攝）

▲交通銀行首席經濟學家連平。

連平說，大陸銀行業資源豐沛，總資產達250兆元人民幣以上，資本於2018年達到15兆元人民幣以上，反觀證券業資本不到2兆元人民幣，若能擴大開放，將能迅速壯大證券行業，因為隨著中央對金融風險的管控越來越明確，當初對銀行業資金進入證券業的擔憂，其實已經沒有必要。

他舉國際經驗來看，許多有大銀行或銀行體系支撐的證券公司、投行都運行的更加穩固，若中國在這方面政策突破，將使直接融資市場能夠在未來的十年，有一個非常好的發展，和間接融資等管道一同助力企業發展，提供資金支持。

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