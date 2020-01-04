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上海金融局：已基本完成「國際金融中心」建設、將推新一輪開放

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▲▼上海。（圖／CFP）

▲上海推動國際金融中心建設。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

中國首席經濟學家論壇年會於4到5日於上海召開，上海地方金融監督管理局局長解冬今天上午表示，從五個維度來看，上海已基本完成「國際金融中心」建設目標。下一步，將努力建成服務高效，更具包容性和普惠性的國際金融中心、打造金融科技中心，以助推新一輪對外開放。

中國首席經濟學家論壇於2012年揭幕舉辦，廣邀各界主要學者為經濟發展獻策，今年以「行穩致遠 大國治理體系構建與高質量發展」為主題，舉辦2020年論壇年會，大陸國務院參事夏斌、中國人民銀行參事盛松成、交通銀行首席經濟學家連平、中泰證券首席經濟學家李迅雷等出席。其中即將到來的台灣大選、和美國大選，都與中美貿易爭端等，一同被年會視為可能影響全球經濟發展的關鍵因素。

▲▼2020中國首席經濟學家論壇年會。（圖／記者陳政錄攝）

▲2020中國首席經濟學家論壇年會。（圖／記者陳政錄攝，下同）

解冬在會前嘉賓致詞時表示，2020年也是上海金融中心具有里程碑意義的一年，因為按照國家的部署，上海將基本建成與我國的經濟實力和人民幣的國際地位相適應的國際金融中心。

她表示，一從框架體系來看，上海的金融中心主體架構已經基本確立，各類金融市場、基礎設施等金融要素齊備；二從內涵功能來看。上海金融中心價格形成功能和人民幣支付清算功能已較為完善，上海金、上海油等上海價格有力提升了人民幣資產的國際定價能力。

三從開放水平來看。上海的金融中心國際化程度大幅提升，A股、債券相繼被納入各大主流國際指數，滬港通、債券通、黃金國際版等相繼推出；四從發展環境來看。上海金融法院成立，政務服務一網通辦全面推進，市大數據中心、普惠金融應用正式上線，法制、信用、人才環境更加完善等；五是從國際比較來看。上海在全球金融中心指數中已經連續三期保持全球第五名，2019年上海金融市場的成交總額達到1900兆元人民幣，直接融資額突破12兆元人民幣，上交所股票市場的總市值和IPO的融資額均居全球第四，期交所的商品期貨和期權交易量居全球第一等。

▲▼上海地方金融監督管理局局長解冬。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海地方金融監督管理局局長解冬。

解冬強調，上海將抓住新一輪金融業對外開放的契機，努力建成不斷創新，更富活力和創造力的國際金融中心。推動金融市場關鍵產品和工具創新，打造金融科技中心。她說，上海將支持積體電路、人工智能、生物醫藥等重點高端產業的發展，緩解中小微企業融資難、融資貴，為實體經濟的發展提供更高質量，更有效率的金融服務。

據了解，中共中央對上海提出的「五個中心」建設目標，包括具有全球影響力的科技創新中心、國際經濟、金融、貿易、航運中心。

▲▼2020中國首席經濟學家論壇年會。（圖／記者陳政錄攝）

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