台青西遊記／理科男孩愛上飯店工作　「台式禮貌」闖蕩上海！

記者蔡紹堅／上海報導

高中、大學都就讀電子工程系的Sean陳迪生曾以為自己是一名「純種理科男」，未來會進入科技公司工作。但就在畢業前，他突然意識到比起面對電腦，他更喜歡與人互動，於是臨時「大轉彎」，一頭栽進了酒店業（飯店業），並在今年來到上海的「療癒系酒店」，要以上海為起點，展開他的「亞洲酒店大冒險」。

Sean目前是上海「阿納迪酒店」的行政酒廊主管，平時主要接待酒店的VIP客人，從他對客人無微不至的服務中，很難想像他入行才一年多，且高中、大學讀的還是與服務幾乎不相關的電子工程。他說，身邊同學大多進入科技公司工作，自己本也是如此規劃，但就在畢業前，突然有了不同的想法，「我真的喜歡面對電腦的工作嗎？如果下半輩子都是走這條路，我會不會後悔？」

▼為了給客人好印象，Sean非常注意服裝儀容。（圖／記者蔡紹堅攝）

想法剛冒出來時，Sean感到很迷茫，他知道自己不喜歡一直面對電腦，可卻不知道還能做什麼，「就在我猶豫不決的時候，一個在旅遊業工作的表姐跟我分享了她的工作，她每天都在接觸不同的人，帶給大家歡樂，我才想到，我也很喜歡與人接觸，應該嘗試一份能夠與人面對面的工作！」

於是畢業後，Sean便到美國就讀了工商管理MBA，準備接下來往服務業發展，「服務業每天都在接觸客人，是最能與人面對面相處的，我讀完MBA之後，很幸運的被美國科羅拉多州布雷肯里奇的度假酒店錄取，擔任客房領班，這裡是滑雪勝地，客人來就是要滑雪的，我們每天都要帶給他們歡樂的氣氛，這樣的工作令我非常享受。」

▼Sean在美國的度假酒店擔任客房領班。（圖／受訪者提供）

不過，工作滿一年後，Sean就因簽證的問題必須離開美國，他說，「美國的工作非常難申請，酒店業的工作幾乎是申請不到的。」雖然很捨不得，但美國的這段經歷對Sean來說還是相當寶貴，他笑著說，在布雷肯里奇的這一年，他深深愛上酒店業的工作氛圍，所以就算要到其他地方，還是想從事酒店工作。

而因為家人都在亞洲，所以他也開始尋找亞洲酒店的職缺，考慮的地方包含台灣、大陸、泰國、馬來西亞、新加坡，以及日本。

Sean最後選擇了大陸，他認為，大陸的酒店業是現在前景最好、最有潛力的，每年都有新的酒店開幕，而在大陸，又以上海這個經濟之都競爭最為激烈，「上海的五星級酒店是其他城市的兩倍以上，有很多磨練的機會，所以我選擇了上海，來挑戰自己的極限。」

Sean於是進入了上海的阿納迪酒店，他表示，阿納迪酒店相較其他酒店，主打的是「養生療癒」，這是他過去從未見過的，「上海有很多的上班族，大家平常壓力都不小，阿納迪就像是城市裡的綠洲，用薰香、頌缽等服務來讓客人放鬆身心靈，我覺得這會是未來的趨勢，所以就決定來這裡嘗試，也很幸運被錄取。」

▼阿納迪酒店的「頌缽」服務可協助客人放鬆心靈。（圖／記者蔡紹堅攝）

作為一個台灣人，Sean從小就接受把「請、謝謝、不好意思」掛在口邊的教育，他認為，這是台灣人在大陸從事服務業的優勢，「在台灣我們每天都在說請、謝謝、不好意思，但在別的地方則不一定，所以服務的過程中，我們能很自然，發自內心的跟客人講，相信客人也能感受到我們的心意。」

面對越來越多台灣人來到大陸工作的現象，Sean坦言，其實起初他最想工作的地方還是台灣，畢竟家人、朋友大多在台灣，又是自己成長的地方，可是以酒店業來說，台灣發展的已經很完整，年輕人參與進來，得到提升的機會不多、速度也較慢，「另外，台灣的旅遊業目前情況比較複雜，酒店是其中的一環，也勢必受到影響。」

Sean還說，相較之下，大陸的酒店業競爭雖激烈，但只要肯努力，做得出成績，升遷與加薪的機會非常多，這也是他決定在上海落腳最主要的原因，「全世界的酒店業都是辛苦的，最一開始的薪水也不會太高，所以能不能學到東西，能不能得到提升，就顯得很重要。」

▼Sean來到上海挑戰自我。（圖／記者蔡紹堅攝）



Sean提到，他很建議同齡的朋友能到大陸看一看，不要永遠只窩在台灣一個地方，「先不說工作不工作，看一下情況絕對沒損失，且也不單是大陸，也可以到美國、日本、泰國等其他國家看看，當然，大陸因為語言互通，可以更容易、更深刻的去認識。」

談到未來的規劃，Sean說，就跟很多出外工作的台灣年輕人一樣，哪裡有機會，他就會去哪裡尋找機會，上海現在有很多挑戰，他會先在上海好好打拚，「但有一件事情我能很確定的說，就是我會持續朝著酒店這條路走，遇到挑戰，就迎難而上！」