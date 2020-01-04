越捷再迎2架240人座A321neo ACF！　滿足農曆年旅客高峰

▲越捷航空喜迎2架240座位之空中巴士A321neo ACF。（圖／越捷提供）

記者賴文萱／台北報導

越捷航空於去年12月31日在胡志明市新山一國際機場迎接兩架全新空中巴士A321neo ACF，編號分別為VN-A521及VN-A542，新機加入後，越捷航空機隊總計80架班機。

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▲越捷航空全新A321neo ACF。（圖／越捷提供）

編號VN-A521班機為全球第三架搭載240座位之A321neo ACF（Airbus Cabin Flex，靈活客艙）班機，而首兩架同樣由越捷航空執飛。隨著新飛機加入機隊，越捷表示，已蓄勢待發，滿足農曆年間旅客搭機需求的高峰，同時也為2020年航空版圖擴張做足準備。

▲越捷航空第三架A321neo ACF，總座位數達240座，優越性能有降低油耗量16%、噪音量75%及廢氣排放量50%。（圖／越捷提供）

越捷航空A321neo ACF新機搭載皮革座椅及精緻的機艙內部設計，同時顯著提升各項性能，而其第三架A321neo ACF班機因有獨特之座艙結構，總座位數達240座及各項優越性能，包括靈活舒適的空間，以及降低油耗量16%、噪音量75%及廢氣排放量50%。

越捷航空的機隊為目前全球最優越且年輕的機隊之一，平均機齡2.7年。此外，越捷航空載運將近1億名旅客，共執飛130條國內及國際航線，遍布越南及台灣、印度、日本、香港、新加坡、韓國、泰國、緬甸、馬來西亞、中國、印度尼西亞、柬埔寨等。