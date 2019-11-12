越捷大開航線！12/19開航峴港-台北　也要直飛新加坡、香港

▲今年12月越捷將正式開通峴港連接台北、香港、新加坡，共3條國際航線。（圖／越捷提供）

記者賴文萱／台北報導

越捷航空積極拓展國際航線，除將在12月19日開航台北-峴港外，也宣布開通亞洲兩大金融中心－新加坡及香港，提供每日往返的便利直飛航班。

目前，越捷共經營8條航線往返台灣、越南及泰國，包括台北／台中／台南／高雄－胡志明市、台北／台中／高雄－河內航線及台中－曼谷航線；同時，今年12月19日起也會開通台北-峴港直飛航班。

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▲峴港熱門景點，旅客可從黃金橋上俯視市區景色。（圖／越捷提供）

至於峴港－香港航線，將自今年12月12日起開航，提供每日往返班機，單趟飛行時間約1小時45分。新航線開通後，將共有3條航線連接香港至越南胡志明市、富國島及峴港，並皆提供每日往返直飛班機服務。

峴港－新加坡航線則自今年12月20日起，同樣也提供每日往返班機，單趟飛行時間約2小時40分。日後將有3條航線連接新加坡至越南胡志明市、河內及峴港，提供每日4班往返直飛班機往返越南及新加坡。

▲龍橋也是峴港必訪景點之一。（圖／越捷提供）

位於中越的峴港為知名沿海城市，同時鄰近會安古城、世界遺產順化皇城、廣平等景點，深受當地居民及國際旅客的喜愛。

▲SWIFT247 與越捷、Grab攜手合作，於峴港地區擴大其便捷貨運運輸服務。（圖／越捷提供）

另外，新創科技公司－SWIFT247與越捷及Grab攜手合作，連結陸地及空中的貨物運輸服務，服務範圍正式擴大至峴港地區。即日起，消費者可於峴港、河內及胡志明市，使用全天候24小時運輸服務，同時也能透過SWIFT247網站或下載其APP追蹤運輸流程與進度。

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