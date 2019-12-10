越捷再開新航線！連接印度新德里至胡志明市、河內　0元機票限時搶

▲越捷正式營運胡志明市及河內連接印度新德里之航線。（圖／越捷提供）

記者賴文萱／台北報導

越捷航空上周正式啟航連接越南胡志明市、河內至印度新德里的兩條線，成為首家營運越南至新德里直飛航班的航空公司。越捷除準備精美小禮送贈送搭乘首航班次的旅客，為歡慶新航線開通，10日至12月每天下午1~3點也祭出百萬張0緣起優惠機票。

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▲越捷航空準備精美小禮送贈送搭乘首航班次的旅客。（圖／越捷提供）

越捷胡志明市–新德里航線，自2019年12月6日起，提供每周4班往返班機；而河內–新德里航線，自12月7日起，提供每周3班往返班機。

為歡慶新航線開通，越捷於12月10日至12月12日，每天下午1~3點，祭出百萬張0元起優惠機票。所有優惠機票適用於越捷經營之國際航線，機票使用時間自2020年1月3日至2020年10月24日。

▲越捷新航線將有助於印度當地遊客及世界各地的國際旅客，對於越南留下美好深刻印象。（圖／越捷提供）

蘊含豐富歷史文化資產、傲人景致、多元宗教與多樣化美食的印度一直廣受全球遊客喜愛，此外亦有不少遊客專程一趟宗教朝聖之旅，如至菩提伽耶，感受釋迦牟尼悟道成佛之處。

另外，越南擁有許多被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產之景點，除了首都河內為蘊藏歷史景點的文化城市；漫步在金融都市-胡志明市街上，也會被這座城市迷人又充滿活力的氣氛吸引駐足，新航線將有助於使印度當地遊客及來自世界各地的國際旅客對於越南留下極為深刻印象。

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