超狂越捷！買機票就抽台幣130萬「黃金飛機」　限時3天再推0元機票

▲只要於活動期間購買越捷機票，就有機會抽出價值台幣130萬的1Kg黃金飛機。（圖／越捷航空提供）

記者賴文萱／台北報導

歡慶即將迎來的第1億名乘客，越捷航空宣布「暢遊亞洲，1KG黃金飛機任你抽」活動，只要於活動期間購買機票，就有機會抽到頭獎1Kg飛機造型黃金。另外，越捷在11月5～7日也祭出百萬張0元起優惠機票，每天下午1～3點開放搶購。

越捷推出「暢遊亞洲，抽1KG黃金飛機」活動，凡自今年11月8日至2020年1月16日期間，消費者於越捷航空官網www.vietjetair.com、行動裝置、VietjetAir，或是官方售票中心購買機票，並於活動官網www.flyforlove.vietjetair.com（11月8日起開放）登錄，即可免費參加抽獎。

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頭獎為價值近10億越南盾（約台幣130萬)，重量1Kg的飛機造型黃金，其他獎項還有6個月免費搭乘越捷暢遊越南／亞洲、越捷航空國際航線來回機票以及機上驚喜小禮物。

▲越捷首波0元起促銷優惠機票，於11月5日至7日，每天下午1至3點開放搶購。（圖／越捷航空提供）

越捷也於11月5～7日連續3天，每天下午1～3點開放搶購0元起優惠機票（不含稅及手續費）。飛行時間為2019年12月7日~2020年6月30日止，所有優惠機票皆適用於越捷國內航線、國際航線，以及所有泰越捷經營之航線。

目前，越捷共經營7條航線往返台灣及越南，包括台北／台中／台南／高雄－胡志明市，以及台北／台中／高雄－河內航線；同時，今年12月19日起也將開通台北-峴港直飛航線，為第8條連接台灣及越南之航線。

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