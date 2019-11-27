越捷連3年獲評「最佳超低廉航空」　飛安評比也拿7顆星

▲越捷航空連續3年獲評為「最佳超低廉航空公司」。（圖／越捷提供）

記者賴文萱／台北報導

國際唯一飛安評鑑網站AirlineRatings.com近日宣布，2020「最佳超低廉航空公司」（Best Ultra Low-Cost Airline for 2020），越捷航空已連續3年獲頒該獎項。

AirlineRatings.com指出，越捷以創造革命性趨勢，透過機隊迅速增長、持續擴大飛行版圖、親切的空服員服務以及優惠親民的價格，提供乘客優質的飛行體驗，為航空業寫下革命性的歷史創新。其總編輯湯瑪斯（Geoffrey Thomas）更讚，越捷藉由經濟實惠的票價，提供超過上百萬名乘客旅行的機會，透過創新的經營模式，成就卓越表現。

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▲AirlineRatings.com稱讚，越捷以親切的空服員服務及親民的價格，為航空業寫下革命性的歷史創新。（圖／越捷提供）

AirlineRatings.com的「卓越航空獎」（Airline Excellence Awards）由七位產業資深編輯，結合主要安全與政府審計資料，以機齡、旅客評價、盈利、投資評級、產品服務內容和員工關係等共12項審核條件進行評選。入選2020年最佳航空公司包括紐西蘭航空、新加坡航空、卡達航空、國泰航空、維珍澳洲航空、阿聯酋航空等。

▲越捷也獲得AirlineRatings.com飛航安全評比7顆星。（圖／越捷提供）

越捷近期也獲得AirlineRatings.com飛航安全評比7顆星。此外，越捷是國際航空運輸協會(IATA)成員之一，並受其作業安全查核認證。於2018及2019兩年獲選為獲選為《航空金融》 （Airfinance Journal）雜誌全球前50大航空公司，近期再獲亞太航空中心（CAPA）頒發「2019年最佳亞太區低成本航空」獎項。