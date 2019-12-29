電商消費者個資外洩前五名公布！　MKUP美咖、Booking訂房網都上榜

▲刑事局29日公布2019年電商網站個資外洩前五名。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事警察局29日發佈數據，2019年1至11月受理解除分期詐騙案高風險賣場前五名依序為：專賣美妝的電商MKUP美咖、第二名為BOOKING訂房網、小三美日賣場第三名、讀冊生活購書網第四名、第五名為販售保養品的明洞國際；上述公司都存在消費者個資外洩問題，導致民眾接獲假冒客服的詐騙電話導致被騙，警方提出數據統計預警，也希望相關業者改善購物平台資案問題。

刑事局預防科表示：MKUP美咖網發生419件報案量最多，其次為BOOKING訂房網計360件、小三美日計355件、讀冊生活計293件，最後為明洞國際計261件；在上述網路平台消費的民眾，經常接獲假冒該公司詐騙歹徒的客服電話，要求消費者「工作人員操作錯誤，導致升級成VIP會員、或設成定期購買，要求客戶前往操作ATM解除設定」之詐騙案件。

刑事局統計全台詐騙案例，發現歷年都是「解除分期付款」是案件數最高的詐騙手法，歹徒利用駭入電商後台，以竊取被害人姓名、電話、消費資料及付款方式等，然後打電話要求民眾前往操作ATM解除設定，並常要求將ATM轉換為「英文」介面，試圖混淆民眾。

警方除要求疑似個資外洩網路電商業者加強資安防護外，也呼籲民眾只要記住接獲來電顯示開頭帶「+」號「+2」、「+886」等，或聽到關鍵字「解除設定」、「誤刷條碼」及「重複扣款12筆」等關鍵字，就絕對是詐騙電話請勿上當！

【其他新聞】

► 毛骨悚然！東區女凌晨3點穿睡衣赤腳坐電梯 「跨過150cm圍牆」墜樓亡

►快訊／汐止遊覽車轉彎撞倒行人 少女左臂慘壓輪下血肉模糊送醫

►台北「最高檔」龍亨酒店遭10煞砸店 滅火器大廳狂噴...小丁薄紗變掃地妹

►率小弟圍徐乃麟公司嗆「下次到你家！」 萬華華西街幫老大楊仔被捕

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！