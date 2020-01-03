玩美移動參展CES 2020　大秀AI智慧「個人化美妝體驗」

▲玩美移動參展CES 2020。（圖／玩美移動提供）

記者姚惠茹／台北報導

訊連科技（5203）轉投資子公司玩美移動今（3）日宣布，即將在1月7日登場的全球消費性電子展CES 2020中發表新世代「AI智慧美妝科技的個人化美妝體驗服務」，預計展示尖端的AI與AR美妝科技在品牌及零 售通路端的實際應用。

玩美移動表示，這次將在CES 2020展示的應用，包括AI智慧彩妝、AI智慧膚質檢測、AI染髮試色、AI臉部特徵辨識、AI智慧美妝顧問，聚焦個人化美妝體驗的解決方案翻轉美妝品牌、零售通路與消費之間的傳統模式，創新突破未來的美妝產業。

玩美移動指出，其中AI智慧彩妝主要是透過面部特徵偵測與機器學習技術，提升虛擬試妝的準確度與效率，還可根據消費者個人的臉部特徵與喜好，建議最適合的妝容與對應的產品，打造適合個人膚色的AI粉底偵測與色號媒合，以及能夠有效提高銷售轉換率的AI美妝顧問等服務。

玩美移動分享，還有像是AI智慧膚質檢測就是透過攝像鏡頭品質的改善，強化膚質狀況檢測的精細度，包括皮膚的保濕度、 出油程度、泛紅膚質、以及斑點、細紋、黑眼圈等皮膚狀況都能精確地被偵測出來。

玩美移動說明，至於AI染髮試色則是即時虛擬染髮試色，呈現包括漸層染髮、金屬光澤、雙色染髮等特殊效果，還有AI智慧美妝顧問則是透過AI人臉特徵萃取找出個人臉部特點，結合 AI深度學習技術與大數據，運用AI目標妝容拆解及AR虛擬試妝功能，推薦最適合的妝感。