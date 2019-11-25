CES 2020創新大獎公佈　三星Galaxy Note10+ 5G獲最佳獎

▲三星電子獲得了46項CES 2020創新大獎，其中Galaxy Note10+ 5G獲得最佳創新大獎。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子日前獲得了46項CES 2020創新大獎，其中Galaxy Note10+ 5G及兩項三星影像顯示產品獲得最佳創新大獎，而該國際知名獎項宗旨在於表揚創新產品以及服務的傑出設計與技術。

三星電子指出，今年囊括的獎項類別包括：影像顯示、遊戲、軟體與行動應用程式、嵌入式科技、建構更美好世界的科技、永續、家庭影音元件與配件、電腦硬體與元件、身心健康、健身、運動和生物科技、穿戴式裝置、行動裝置與配件、電腦配件、家電與智慧居家。

北美三星電子總裁暨執行長YH Eom表示，很榮幸三星的消費性電子產品和數位解決方案，再次以影響消費者生活、突破技術壁壘的方式而獲得表揚。今年三星的CES得獎數目突破記錄，不僅樹立了全新的里程碑，更證明這些創新方案幕後的三星團隊擁有全球頂尖實力。

CES 創新大獎係由 CES大展所有者暨主辦單位美國消費技術協會 (Consumer Technology Association (CTA)) 贊助。三星旗下眾多備受業界推崇的產品也將於CES 2020大展上亮相，展覽將於2020年1月7日至10日在拉斯維加斯會議中心 Central Hall-Tech East舉行。