　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

韓媒：三星平價新機將在CES 展亮相　Galaxy S11系列新機與翻蓋折疊設備2月登場

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Galaxy S10 Lite 三星 Galaxy A91。（圖／取自Slashleaks）

▲盛傳三星Galaxy S10 Lite和Note 10 Lite將問世。（圖／取自Slashleaks）

記者謝仁傑／綜合報導

市場傳聞已久的Galaxy S10 Lite和Note 10 Lite，至今仍沒有明確的發布日期，官方也沒有公開任何新機上市的消息。據《韓國先驅報》報導，三星將於1月7日在拉斯維加斯拉舉行的CES 2020（消費電子展），推出這兩款新手機。

Galaxy S10 Lite和Galaxy Note10 Lite相對屬於較低規格的機型，勢必會被拿來和Apple的iPhone XR與iPhone 11相提並論。Lite系列預計將於1月份在印度首次推出；另外，還傳出可能在2月份的另一場活動中宣布翻蓋式折疊手機及旗艦產品Galaxy S11系列。

上週 WinFuture 透露許多Galaxy S10 Lite的規格，包括高通Snapdragon 855處理器、8 GB隨機存取記憶體搭配128 GB的內存記憶體、4800像素鏡頭、f／2.0光圈、4500 mAh電池、45 W USB-C充電和6.7吋OLED螢幕，以及搭載藍芽手寫筆S Pen。預估S10 Lite的官方售價為679.99歐元（約新台幣22,738元）。

值得注意的是，蘋果公司全球隱私高級總監霍瓦斯（Jane Hovarth）將參加CES的安全討論，Facebook等其他科技巨頭的高階主管也將共同參與。這是蘋果自1992年以來首次出席CES，顯示美國科技巨頭們越來越重視資安問題。
 

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

外媒：Galaxy Note 10 Lite 照曝光　3鏡頭搭配S Pen...最快今年底上市

三星新一代無線耳機Galaxy Buds將問世　電池續航時間更長！

三星Galaxy A51一月上市　單機售價12,990元

ET快訊
「超胸」老闆娘煮麵狂抖　光頭保全看傻…口水狂流羞逃
泰國看人妖秀！小夫妻被拉住「Free~Free~」　結果虧慘
徐乃麟帥兒低調出道！深邃五官複製老爸　現場驚呼：事前都不知
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Apple送聖誕禮　免費送你聽Apple Music半年

韓媒：三星平價新機將在CES 展亮相　Galaxy S11系列新機與翻蓋折疊設備2月登場

舊金山公務員使用iPhone Face ID也會違法　市府急忙放寬臉部辨識限制法案

視訊通話Google Duo 將有即時截圖新功能！　通話雙方畫面併成組圖...非典型截圖

首款iPhone 12模型曝光！外型類似iPhone 4　側邊設計疑似支援Apple Pencil

即時通訊軟體ToTok遭爆料是監控工具　Apple與Google緊急下架

Google相簿將添新功能！　利用捏合手勢可直接放大影片

22歲英國青年勒索Apple 300萬落網　遭法院判2年緩刑、300小時無償勞動

德誼數位Beats耳機最低2.8折　限時限量、優惠聖誕節開跑

NOVA情報誌／GoPro HERO 8 Black攝王神話再「鑑」

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

送餐到補習班！天真童突嗆沒讀好書　他瞬間哭笑不得...網：小孩撿到槍？

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

哈孝遠婚禮又累又熱「後悔嗎？」　新郎很會回：後悔太晚娶她惹

柯佳嬿變古惑女自封「安平十三妹」　強壓國中生一拳揍過去...超級兇

老弟假借拍攝「火鍋吃播」惡整姊！　隔壁桌狂找碴...差點打起架她嚇壞

Apple送聖誕禮　免費送你聽Apple Music半年

韓媒：三星平價新機將在CES 展亮相　Galaxy S11系列新機與翻蓋折疊設備2月登場

舊金山公務員使用iPhone Face ID也會違法　市府急忙放寬臉部辨識限制法案

視訊通話Google Duo 將有即時截圖新功能！　通話雙方畫面併成組圖...非典型截圖

首款iPhone 12模型曝光！外型類似iPhone 4　側邊設計疑似支援Apple Pencil

即時通訊軟體ToTok遭爆料是監控工具　Apple與Google緊急下架

Google相簿將添新功能！　利用捏合手勢可直接放大影片

22歲英國青年勒索Apple 300萬落網　遭法院判2年緩刑、300小時無償勞動

德誼數位Beats耳機最低2.8折　限時限量、優惠聖誕節開跑

NOVA情報誌／GoPro HERO 8 Black攝王神話再「鑑」

路易莎踢下星巴克！「489家門市」稱霸連鎖咖啡　星巴克年收110億賺最多

高嘉瑜訪郭台銘　陳水扁：沒看過這麼不要臉的候選人

德州人也敢搶！3賊持槍闖民宅　遭屋主掏「散彈槍」當場擊斃

吳琪銘、蘇巧慧「台語講故事」傳承母語　捏陶碗推三鶯特產

連4屆奧運不缺席！　牙買加閃電出席東京主場館揭幕享受賽道

選戰倒數！蘇巧慧早餐直播、致謝「工程無名英雄」　黃志雄高喊「人民覺醒」

醫師很火！環團集結7大診所協會批環署：殘害中南部民眾健康30年

傑佛森精闢點出詹皇、雷納德差別　東區總管：他們尊重卻不太欣賞彼此

星戰迷必入手！40張經典漫畫星戰隨你填LINE貼圖登場　傳奇會結束但原力永遠與你同在

中職／統一獅迷同樂會　摸彩西武獅主題住宿券

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

3C家電熱門新聞

首款iPhone 12模型曝光！外型類似iPhone 4

德誼數位Beats耳機最低2.8折

iPhone換電池優惠再一發

即時通訊軟體ToTok遭爆料是監控工具　Apple與Google緊急下架

App Store公布10個「改變生活的App」

台11月手機銷售排行洗牌

AirPods Pro藍牙接近無延遲！專家實測確認　聽音樂更貼近無縫體驗

IBM宣布新電池技術！海水萃取3種非重金屬原料　5分鐘可充電80%

Google相簿將添新功能！　利用捏合手勢可直接放大影片

三星Galaxy A51一月上市

高階iPhone傳明年起採用無線充電！移除Lightning

iPhone SE 2放回耳機孔、搭配夜幕綠

果粉注意！蘋果筆電免費更換「抗反光鍍膜」是購買日起算4年內　

三星新一代無線耳機Galaxy Buds將問世　電池續航時間更長！

更多熱門

相關新聞

雪納瑞聽到「咬蘋果聲」秒彈出來

雪納瑞聽到「咬蘋果聲」秒彈出來

怎麼可以偷吃好料不通知本汪！飼主侯侯家中有隻超可愛的雪納瑞，貪吃的牠對食物非常敏感，不只像一般狗狗用聞的，就連聲音也可以讓牠一秒集中注意力；這天家人圍坐在餐桌上吃水果，沒想到馬麻一咬蘋果發出聲音時，毛孩就立刻從桌子底下蹦出來，一臉不可置信的表情直視著牠，彷彿被背叛了一樣。

首款iPhone 12模型曝光！外型類似iPhone 4

首款iPhone 12模型曝光！外型類似iPhone 4

22歲英國青年勒索Apple 300萬　遭法院判2年緩刑、300小時無償勞動

22歲英國青年勒索Apple 300萬　遭法院判2年緩刑、300小時無償勞動

AirDrop 分享照片好方便，但如何防止「AirDrop 痴漢」？

AirDrop 分享照片好方便，但如何防止「AirDrop 痴漢」？

果粉注意！蘋果筆電免費更換「抗反光鍍膜」是購買日起算4年內　

果粉注意！蘋果筆電免費更換「抗反光鍍膜」是購買日起算4年內　

關鍵字：

Galaxy S10Note 10LiteSamsumg三星CES 2020蘋果

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

工科男嫩女友慘遭剁碎　凶宅夜半哭聲頻傳

許老三「跩臉開腿」拍時尚片

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

龍婆2020年預言公開！亞洲進入「天災肆虐年400人將罹難」

砸反骨成員雞蛋惹不爽！美麗妄娜：貴圈真噁

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

Joeman揭密「4不6字原則」變有錢！

曾爆美國學歷造假被停職！46歲主播薛楷莉改當護士

拒付聘金女友墮胎分手！男追打媽媽「重擊頭部致死」

暴踹短髮正妹！酒醉男遭對方砍死

餐點被外送員吃了！丫頭兩邊都不得罪高招處理

更多

最夯影音

更多
日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴
Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面