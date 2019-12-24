韓媒：三星平價新機將在CES 展亮相　Galaxy S11系列新機與翻蓋折疊設備2月登場

▲盛傳三星Galaxy S10 Lite和Note 10 Lite將問世。（圖／取自Slashleaks）

記者謝仁傑／綜合報導

市場傳聞已久的Galaxy S10 Lite和Note 10 Lite，至今仍沒有明確的發布日期，官方也沒有公開任何新機上市的消息。據《韓國先驅報》報導，三星將於1月7日在拉斯維加斯拉舉行的CES 2020（消費電子展），推出這兩款新手機。

Galaxy S10 Lite和Galaxy Note10 Lite相對屬於較低規格的機型，勢必會被拿來和Apple的iPhone XR與iPhone 11相提並論。Lite系列預計將於1月份在印度首次推出；另外，還傳出可能在2月份的另一場活動中宣布翻蓋式折疊手機及旗艦產品Galaxy S11系列。

上週 WinFuture 透露許多Galaxy S10 Lite的規格，包括高通Snapdragon 855處理器、8 GB隨機存取記憶體搭配128 GB的內存記憶體、4800像素鏡頭、f／2.0光圈、4500 mAh電池、45 W USB-C充電和6.7吋OLED螢幕，以及搭載藍芽手寫筆S Pen。預估S10 Lite的官方售價為679.99歐元（約新台幣22,738元）。

值得注意的是，蘋果公司全球隱私高級總監霍瓦斯（Jane Hovarth）將參加CES的安全討論，Facebook等其他科技巨頭的高階主管也將共同參與。這是蘋果自1992年以來首次出席CES，顯示美國科技巨頭們越來越重視資安問題。



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