中磊參展CES 2020　大秀AIoT／M-IoT智慧物聯網解決方案

▲中磊參展CES 2020秀新世代AIoT/M-IoT智慧物聯網解決方案。（圖／中磊提供）

記者姚惠茹／台北報導

中磊電子（5388）今（2）日宣布，即將在1月7日至10日美國消費電子展CES 2020（Consumer Electronics Show）參展，預計展出新世代AIoT（AI + IoT）智慧物聯網及M-IoT（Mobile IoT）行動物聯網解決方案。

CES 2020為全球規模最大的消費電子產品盛會，根據研究機構Gartner預估，2019年全球連網裝置數量將達142億個，2021年更將達到250億個，其中物聯網技術持續躍進，啟動了新數位革命，將引領產業發展創新應用服務。

中磊總經理王煒表示，中磊長期致力於電信寬頻核心技術研發，這次在CES 2020展出新世代智慧物聯網解決方案，提供客戶以IoT為基礎、服務為導向的創新產品，期望成為客戶最佳技術夥伴，共創產業新價值。

王煒指出，AI人工智慧結合IoT而成「AIoT」已為智慧物聯網新趨勢，面對未來AI應用的多元發展，中磊高解析度網路攝影機融合深度學習（Deep Learning）技術，具臉部辨識、智慧分析、異常移動偵測等功能，不僅打造嚴密的居家防護網，更可擴及至智慧商店、智慧城市、智慧交通等應用。

此外，中磊WiFi Mesh無線路由器可依家庭或企業環境彈性擴充網路設備，更提升無線訊號及家庭全覆蓋，並因應未來5G時代大規模機器型通訊需求，需具備低功耗、高密度與低成本的佈署環境，中磊也展出M-IoT智慧物聯網解決方案，支援NB-IoT及LTE-M技術，可廣泛應用於智慧能源管理、環境監測、健康照護、資產定位等。