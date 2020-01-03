米家智慧居家監視器出現漏洞　Google暫停與小米合作

▲有外國網友發現，米家智慧居家監視器傳送出來的畫面竟然是別人家。（圖／翻攝自Reddit ）

記者邱倢芯／台北報導

如果你發現今天家裡的Google語音產品無法控制小米的設備，原因很簡單，因為小米的居家攝影機出現資安漏洞，Google暫停與小米合作，並下架小米服務。

在國外論壇上出現了一篇文章，當中寫道，自己在使用Google Home 系統查看連動家中擺放的小米監視器時，出現的畫面卻是別人家；隨後Google也發現了這項嚴重的漏洞，因此目前已經禁止小米產品與Google Home系統的連動。

且Google也發出了一則聲明表示，「Google目前已經發現了這個問題，並正與小米討論以進行修復；與此同時，Google也暫停了自家產品與小米設備的整合。」

當然，也有人認為論壇上的文章造假，不過貼文者用影片證明自家的監控系統的確有問題。

另外，先前也出現過米家居家監視器的二手賣家，在自家的畫面當中也可看到新買家家中的監視狀況。不過貼文者貼出了自己的購買證明顯示，家中的監控設備是新買的，並非購入二手品。